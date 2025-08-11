قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن

رنا عصمت

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على صفحته على الفيسبوك ، طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن.

المقادير:

كيلو لحمة مفرومة ناعمة مع الدهن

2 حبة بصل مبشورة ناعم

بقدونس

4 فص ثوم مهروس

1 ملعقة كبيرة من السبع بهارات

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

1 ملعقة صغيرة قرفة

طريقة التحضير لعمل الكفتة المشوية فى الفرن:

نبدأ ببشر البصل ثم نصفيه بالمصفاة ونضع الماء جانباً .

نضع البصل المبشور والثوم المهروس والبقدونس فوق اللحم مع التوابل المشكلة أي الملح والفلفل والقرفة والزنجبيل والسبع بهارات ونحرك حتى تمتزج المكونات جييدا

نشكل اللحم حسب الذوق سواء على السيخ أو على شكل أقراص ثم نضعه في صينية الفرن .

نحمي الفرن ونضع صينية الكفتة ونتركها لحوالي 30 دقيقة حتى تنضج اللحمة جيداً وبذلك تكون الكفتة المشوية جاهزة للتقديم

