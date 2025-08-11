تحذير من خطورة وضع البيض بهذا المكان بالثلاجة

تحذيرات من تخزين البيض في رف باب الثلاجة وطرق الحفظ الصحيحة في فصل الصيف.

حذّرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بفيسبوك منشور عن حفظ البيض .

وحذرت نوح من حفظ البيض داخل الثلاجة، مؤكدة أن تخزينه في باب الثلاجة أو تركه مكشوفًا يقلّل من جودته ويعرضه للفساد بسرعة، خاصة في فصل الصيف.

وأوضحت الخبراء أن ترك البيض خارج الثلاجة لمدة يوم واحد يعادل تخزينه داخلها لمدة أسبوع كامل، مما يسرّع من فقدانه لفوائده الغذائية.

كما شددت على ضرورة وضع البيض فور شرائه في علبته الكرتونية أو البلاستيكية الخاصة، وحفظه في أرفف الثلاجة الداخلية بعيدًا عن تيارات الهواء الساخن الناتجة عن فتح الباب المتكرر.

كما نصحت بعدم غسل البيض قبل تخزينه حفاظًا على الطبقة الطبيعية التي تحميه من تكاثر الميكروبات، والاكتفاء بغسله قبل الاستخدام مباشرة. وأكدوا أن مدة حفظ البيض في الصيف لا ينبغي أن تتجاوز ثلاثة أسابيع، وفي حالات الحرارة الشديدة يفضل استهلاكه خلال 21 يومًا فقط.

وأضافت نوح أن البيض الطازج أقل من أسبوع يناسب السلق، بينما يُفضل استخدام البيض المخزن لفترة أطول في الأطباق المطهية مثل العجة. أما البيض المكسور فيجب عزله واستهلاكه خلال ثلاثة أيام على الأكثر، مع حفظ بياض البيض في وعاء مغطى لمدة تصل إلى عشرة أيام، وصفار البيض لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام بعد تغطيته بالماء.



