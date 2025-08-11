قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منها مترو الإنفاق.. وزير الصناعة يستقبل السفير الياباني بالقاهرة لمتابعة المشروعات
"الوزراء": مصر تمتلك إمكانات كبيرة في صناعة الملح بفضل موقعها الجغرافي
الرئاسة الفلسطينية: استهداف الصحفيين جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 11-8-2025
وصول أول قطار من قطارات المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو في مايو 2026
أنس الشريف ومحمد قريقع| إسرائيل تواصل استهداف الصحفيين في غزة.. وهذه لحظاتهما الأخيرة
فيديوهات خادشة وملابس غير لائقة.. البلوجر جومانا نستون تواجه هذه العقوبة
عبدالعاطي: قرار تل أبيب يرسخ الاحتلال ويخرق القانون الدولي
أسعار الذهب اليوم الإثنين 11- 8-2025 في مصر
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي.. والشبكة تبدأ من 10 آلاف جنيه
جيش الاحتلال: إصابة جندي بنيران قناص شمالي قطاع غزة
بالصور

تحذير من خطورة وضع البيض بهذا المكان بالثلاجة

ريهام قدري

تحذيرات من تخزين البيض في رف باب الثلاجة وطرق الحفظ الصحيحة في فصل الصيف.

حذّرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بفيسبوك منشور عن حفظ البيض .

 وحذرت نوح من حفظ البيض داخل الثلاجة، مؤكدة أن تخزينه في باب الثلاجة أو تركه مكشوفًا يقلّل من جودته ويعرضه للفساد بسرعة، خاصة في فصل الصيف.

وأوضحت الخبراء أن ترك البيض خارج الثلاجة لمدة يوم واحد يعادل تخزينه داخلها لمدة أسبوع كامل، مما يسرّع من فقدانه لفوائده الغذائية.

 كما شددت على ضرورة وضع البيض فور شرائه في علبته الكرتونية أو البلاستيكية الخاصة، وحفظه في أرفف الثلاجة الداخلية بعيدًا عن تيارات الهواء الساخن الناتجة عن فتح الباب المتكرر.

كما نصحت بعدم غسل البيض قبل تخزينه حفاظًا على الطبقة الطبيعية التي تحميه من تكاثر الميكروبات، والاكتفاء بغسله قبل الاستخدام مباشرة. وأكدوا أن مدة حفظ البيض في الصيف لا ينبغي أن تتجاوز ثلاثة أسابيع، وفي حالات الحرارة الشديدة يفضل استهلاكه خلال 21 يومًا فقط.

وأضافت نوح أن البيض الطازج أقل من أسبوع يناسب السلق، بينما يُفضل استخدام البيض المخزن لفترة أطول في الأطباق المطهية مثل العجة. أما البيض المكسور فيجب عزله واستهلاكه خلال ثلاثة أيام على الأكثر، مع حفظ بياض البيض في وعاء مغطى لمدة تصل إلى عشرة أيام، وصفار البيض لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام بعد تغطيته بالماء.


 

