قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر ترحب بإعلان أستراليا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
اعرف مكسبك الشهري من 100 ألف جنيه.. أعلى عوائد الشهادات بالبنوك اليوم
في رسالة لنتنياهو.. كبار الحاخامات يدعون إلى تهجير الفلسطينيين من غزة
الافتتاح مجانا للجمهور في هذا الموعد | 10 معلومات مهمة لا تعرفها عن المتحف الزراعي بالدقى
بتوجيه حكومي.. 6% تخفيضا في سعر عدادات المياه بوحدات الإسكان الاجتماعي
معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الاتجاهين الجنوبي والشرقي بدارفور
لمدة 5 أيام .. وقف أعمال النظافة بشوارع وميادين الجيزة
موعد مباراة منتخب الناشئين ضد التشيك في أولى مبارياته بالدور الرئيسي بمونديال اليد
أحمد المنسي ومحمد مبروك ومو صلاح|شخصيات يدرسها طلاب إعدادي بمناهج العربي الجديدة
الأوبرا المصرية تروج لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 33 بهاشتاج خاص
مصر والتشيك أبرزها.. مباريات اليوم في الدور الرئيسي ببطولة العالم لليد تحت 19 عام
اعرف قيمتك .. تصريح مثير من شوبير بسبب علي معلول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

روبي بفستان ورد تخطف الأنظار بحفل الصيف

روبي
روبي
ريهام قدري

أحيت روبي مساء أمس حفلاً غنائياً صيفياً، حيث اجتمع المئات من جمهورها ومحبيها للاستمتاع بسهرة مميزة جمعت بين الأجواء الموسيقية الساحرة وروح الصيف النابضة بالحياة.

الحفل شهد تفاعلاً كبيراً من الحاضرين، إذ ردد الجمهور أغنيات روبي الشهيرة وتفاعل مع أدائها على المسرح، فيما حرصت هي على تبادل التحية معهم ومشاركة لحظات من الحفل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الأجواء كانت "رائعة بكل تفاصيلها، سواء الحضور أو التفاعل أو طاقة المكان".

وخطفت روبي الأنظار بفستان قصير باللون البنفسجي الفاتح، مكشوف الكتفين، مزين بتطريز يدوي على شكل ورود، من تصميم دار الأزياء Bronx and Banco. الفستان الذي جمع بين الأناقة والجرأة بلغ سعره نحو 39 ألف جنيه، وأكملته روبي بتسريحة شعر ناعمة ومكياج بلمسات دافئة أبرز ملامحها.

إطلالة روبي هذه تندرج ضمن الأسلوب الذي اعتادت عليه في حفلاتها، حيث تميل دائماً لاختيار فساتين قصيرة ذات قصات أنثوية جريئة وألوان زاهية تناسب أجواء الصيف.

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من الحفلات الصيفية التي تحييها روبي في عدد من المدن الساحلية، لتواصل لقاء جمهورها وتقديم أشهر أغانيها التي حققت نجاحاً واسعاً منذ بداياتها وحتى أحدث أعمالها.


 

روبي فستان روبي سعر فستان روبي روبي في مراسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 هنا.. رابط سريع

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

أسعار الدواجن

هبوط حاد .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالأسواق

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد الزيادة الأخيرة.. كليوبترا بكام؟

الصلاة

حكم من نام عن صلاة العشاء واستيقظ وصلاها قبل الفجر بدقائق

محمود كهربا

الغندور عن انتقالات كهربا بين الأندية: حد فاهم حاجة؟

البلوجر لوليتا

قرار جديد من النيابة ضد البلوجر لوليتا.. مفاجأة بشأن الهاتف ووحدة التخزين

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

ترشيحاتنا

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية

المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى توقع مذكرة لحلول الطاقة والتطوير الصناعى

الذهب

جولد بيليون: المحادثات الأمريكية الروسية تدفع الذهب لخسارة جميع مكاسبه

شريف الشربينى

وزير الإسكان: تسليم قطعة أرض بمساحة 350 فدانا بنظام المطور الصناعي بمدينة برج العرب الجديدة

بالصور

بالفيديو.. هذا ما يحدث عند سحب فرامل اليد الإلكترونية أثناء القيادة

فرامل اليد
فرامل اليد
فرامل اليد

طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن

طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن..
طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن..
طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن..

روبي بفستان ورد تخطف الأنظار بحفل الصيف

روبي
روبي
روبي

بـ7 آلاف دولار.. أرخص سيارة نيسان رياضية SUV | صور

نيسان
نيسان
نيسان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

المزيد