روبي بفستان ورد تخطف الأنظار بحفل الصيف

أحيت روبي مساء أمس حفلاً غنائياً صيفياً، حيث اجتمع المئات من جمهورها ومحبيها للاستمتاع بسهرة مميزة جمعت بين الأجواء الموسيقية الساحرة وروح الصيف النابضة بالحياة.

الحفل شهد تفاعلاً كبيراً من الحاضرين، إذ ردد الجمهور أغنيات روبي الشهيرة وتفاعل مع أدائها على المسرح، فيما حرصت هي على تبادل التحية معهم ومشاركة لحظات من الحفل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الأجواء كانت "رائعة بكل تفاصيلها، سواء الحضور أو التفاعل أو طاقة المكان".

وخطفت روبي الأنظار بفستان قصير باللون البنفسجي الفاتح، مكشوف الكتفين، مزين بتطريز يدوي على شكل ورود، من تصميم دار الأزياء Bronx and Banco. الفستان الذي جمع بين الأناقة والجرأة بلغ سعره نحو 39 ألف جنيه، وأكملته روبي بتسريحة شعر ناعمة ومكياج بلمسات دافئة أبرز ملامحها.

إطلالة روبي هذه تندرج ضمن الأسلوب الذي اعتادت عليه في حفلاتها، حيث تميل دائماً لاختيار فساتين قصيرة ذات قصات أنثوية جريئة وألوان زاهية تناسب أجواء الصيف.

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من الحفلات الصيفية التي تحييها روبي في عدد من المدن الساحلية، لتواصل لقاء جمهورها وتقديم أشهر أغانيها التي حققت نجاحاً واسعاً منذ بداياتها وحتى أحدث أعمالها.



