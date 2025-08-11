بدون أدوية.. علاج قرحة المعدة بالأعشاب والطرق الطبيعية

قرحة المعدة من الحالات التي تحتاج تعامل بحذر، لأن الإهمال أو الاعتماد على الأعشاب فقط دون متابعة طبية ممكن يزود المضاعفات.

لكن في بعض الأعشاب والمشروبات الطبيعية اللي أظهرت أبحاث إنها تساعد في التخفيف من الأعراض ودعم الشفاء بجانب العلاج الطبي:

أعشاب ومكونات مفيدة لقرحة المعدة

(يفضل استشارة الطبيب قبل الاستخدام خاصة لو في أدوية أو أمراض مزمنة)

العرقسوس منزوع الجلسرهيزين (DGL Licorice)

يساعد على زيادة إفراز المخاط الواقي في المعدة.

الأفضل يكون النوع منزوع الجلسرهيزين لتجنب ارتفاع الضغط.

البابونج (Chamomile)

له خصائص مضادة للالتهاب وملطفة للمعدة.

يشرب كشاي دافئ بعد الأكل.

عسل المانوكا

مضاد للبكتيريا، خاصة H. pylori المسببة للقرحة.

يؤخذ ملعقة صغيرة صباحًا على معدة فارغة.

الزنجبيل

يقلل الالتهاب ويساعد في تحسين الهضم.

يفضل تناوله بكمية معتدلة (شاي الزنجبيل).

الكركم

يحتوي على الكركمين المضاد للالتهاب.

يمكن إضافته للطعام أو تناوله كمكمل بعد استشارة الطبيب.

الصبار (Aloe Vera juice)

يهدئ بطانة المعدة ويساعد على التئامها.

نصائح غذائية مهمة مع الأعشاب

تجنب الأطعمة الحارة والمقلية والكافيين.

الأكل في وجبات صغيرة ومتكررة.

شرب الماء بانتظام.

تقليل التوتر لأنه يزيد من أعراض القرحة.