مرأة ومنوعات

بكوب دقيق ذرة .. طريقة عمل البسيسة الفلاحي

البسيسة
ريهام قدري

كيكة البسيسة من الوصفات المصرية التقليدية الخفيفة، ومكونها الأساسي دقيق الذرة الأصفر (الذرة الصفراء المطحونة)، وبتكون هشة ولذيذة جدًا.

إليك طريقة سهلة ومضبوطة:

المكونات:

1 كوب دقيق ذرة أصفر (بسيسة)

1 كوب دقيق أبيض

1 كوب سكر

1 كوب لبن (سائل)

½ كوب زيت نباتي

3 بيضات

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

الطريقة:

1. سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية (350 فهرنهايت).


2. في بولة، اخلطي البيض مع السكر والفانيليا باستخدام مضرب يدوي أو كهربائي حتى يصبح الخليط هشًا وفاتح اللون.


3. أضيفي الزيت، ثم اللبن، مع استمرار الخفق.


4. في بولة أخرى، اخلطي دقيق الذرة والدقيق الأبيض والبيكنج باودر ورشة الملح.


5. أضيفي خليط الدقيق بالتدريج إلى خليط البيض، وقلبي بخفة حتى يتجانس.


6. صبي الخليط في صينية مدهونة بالزيت ومرشوشة بالدقيق (أو مبطنة بورق زبدة).


7. ضعيها في الفرن لمدة 30 – 35 دقيقة أو حتى يخرج عود خشبي نظيف من المنتصف.


8. اتركيها تبرد قليلًا قبل التقطيع.


-يمكن اضافة ملعقة كبيرة جوز هند مبشور أو سمسم على الوجه قبل الخبز.

