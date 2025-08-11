بدون تأنيب ضمير.. حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي

إذا كنت من عشاق الأسناكس إليك حمص محمّص بالفرن، متبّل بأشهى البهارات، غني بالبروتين والألياف، ويمنحك إحساس بالشبع بدون أن يرفع السعرات بشكل مبالغ فيه، كوجبة خفيفة في العمل، بعد التمرين، أو حتى سناك سريع في المساء.

طريقة عمل حمص محمّص بالبهارات في الفرن



حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي

تقدم الشيف هدى زعرب طريقة عمل حمص محمص بالبهارات فى الفرن كوحبة إسناكس صحية.

المكونات لعمل حمص محمّص بالبهارات في الفرن

1 كوب حمص مسلوق معلّب أو منزلي

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو أقل حسب رغبتك

½ ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة كمون

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود

¼ ملعقة صغيرة ثوم بودرة اختياري

رشة شطة اختياري حسب الرغبة

ملح حسب الذوق

طريقة عمل حمص محمّص بالبهارات في الفرن

تحضير الحمص

إذا كنت تستخدم حمصًا معلبًا، اغسله جيدًا وصفّيه.

جفّف الحمص بمنشفة نظيفة جيدًا جدًا كلما كان جافًا، كلما أصبح مقرمشًا أكثر

تتبيل الحمص

في وعاء، اخلط الحمص مع زيت الزيتون وجميع البهارات.

تأكد أن كل الحبوب مغطاة جيدًا بالتتبيلة.

التحميص

سخّن الفرن على حرارة 200 درجة مئوية 392 فهرنهايت.

افرد الحمص على صينية فرن مبطنة بورق زبدة في طبقة واحدة.

اخبز لمدة 30–40 دقيقة مع التقليب كل 10–15 دقيقة حتى يصبح ذهبي ومقرمش.

التهوية

بعد الخبز، اترك الحمص ليبرد تمامًا في الهواء ليزداد قرمشته.

نكهات بديلة

نكهة كاري: ملعقة صغيرة كاري + رشة كركم

نكهة حلوة: رشة قرفة + رشة فانيليا + ملعقة صغيرة عسل بعد التحميص

نكهة ليمون ونعناع: رشة برش ليمون + نعناع مجفف بعد التحميص

السعرات الحرارية

كوب واحد من الحمص المحمص يحتوي تقريبًا على 250–300 سعرة حرارية حسب كمية الزيت، ويمكن تقسيمه على 3–4 وجبات خفيفة.

