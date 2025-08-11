قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إعلان القائمة النهائية.. كيف يتم اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2025
أحمد موسي لترامب: عمرو واكد في أمريكا مشرد يهدد الدولة المصرية
البحوث الفلكية تكشف عن أول أيام شهر ربيع الأول ومولد النبي
في ذكراه .. قصة رفض نور الشريف لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي
ترامب: حماس لن تفرج عن الرهائن الإسرائيليين في غزة
شاكر محظور دلوقتي يغسل 100 مليون جنيه.. تفاصيل
احمد موسي: الشعب الفلسطيني لم يعد يريد استمرار حكم حركة حماس
أحمد موسي: عمرو واكد يتعاون مع الجماعة الإرهابية
ما حكم أرباح السوشيال ميديا؟.. أمين الإفتاء: حلال في حالة واحدة
رفع عداد الكهرباء القديم فورًا في هذه الحالات
احمد موسي يعلق على انتشار الجيش الأمريكي في الشوارع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بدون تأنيب ضمير.. حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي

حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي
حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي
أسماء عبد الحفيظ

إذا كنت من عشاق الأسناكس إليك حمص محمّص بالفرن، متبّل بأشهى البهارات، غني بالبروتين والألياف، ويمنحك إحساس بالشبع بدون أن يرفع السعرات بشكل مبالغ فيه، كوجبة خفيفة في العمل، بعد التمرين، أو حتى سناك سريع في المساء. 

طريقة عمل حمص محمّص بالبهارات في الفرن
 

حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي

تقدم الشيف هدى زعرب طريقة عمل حمص محمص بالبهارات فى الفرن كوحبة إسناكس صحية.

المكونات لعمل حمص محمّص بالبهارات في الفرن

  • 1 كوب حمص مسلوق معلّب أو منزلي
  • 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو أقل حسب رغبتك
  • ½ ملعقة صغيرة بابريكا
  • ½ ملعقة صغيرة كمون
  • ¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • ¼ ملعقة صغيرة ثوم بودرة اختياري
  • رشة شطة اختياري حسب الرغبة
  • ملح حسب الذوق

 طريقة عمل حمص محمّص بالبهارات في الفرن

تحضير الحمص

  • إذا كنت تستخدم حمصًا معلبًا، اغسله جيدًا وصفّيه.
  • جفّف الحمص بمنشفة نظيفة جيدًا جدًا كلما كان جافًا، كلما أصبح مقرمشًا أكثر

تتبيل الحمص

  • في وعاء، اخلط الحمص مع زيت الزيتون وجميع البهارات.
  • تأكد أن كل الحبوب مغطاة جيدًا بالتتبيلة.

التحميص

  • سخّن الفرن على حرارة 200 درجة مئوية 392 فهرنهايت.
  • افرد الحمص على صينية فرن مبطنة بورق زبدة في طبقة واحدة.
  • اخبز لمدة 30–40 دقيقة مع التقليب كل 10–15 دقيقة حتى يصبح ذهبي ومقرمش.

التهوية

  • بعد الخبز، اترك الحمص ليبرد تمامًا في الهواء ليزداد قرمشته.
  • نكهات بديلة
  • نكهة كاري: ملعقة صغيرة كاري + رشة كركم
  • نكهة حلوة: رشة قرفة + رشة فانيليا + ملعقة صغيرة عسل بعد التحميص
  • نكهة ليمون ونعناع: رشة برش ليمون + نعناع مجفف بعد التحميص

السعرات الحرارية

كوب واحد من الحمص المحمص يحتوي تقريبًا على 250–300 سعرة حرارية حسب كمية الزيت، ويمكن تقسيمه على 3–4 وجبات خفيفة.

لماذا حمص الإسناكس مفضل لدي الكثير؟

حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي
  • خالي من الجلوتين
  • مشبع جداً
  • غني بالبروتين النباتي والألياف
  • يحافظ على الشعور بالشبع لفترة أطول
  • مثالي للعمل أو أثناء المشاهدة أو بعد التمرين
حمص حمص محمّص حمص محمّص بالبهارات حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي يشبع بدون ذنب لماذا حمص الإسناكس مفضل لدي الكثير طريقة عمل حمص محمّص بالبهارات في الفرن الأسناكس حمص محمّص بالفرن عمل حمص محمّص بالبهارات في الفرن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم عدادات الكهرباء

من 22 إلى270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت

أرشيفية

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

نادى صحى

6 رجال و 8 فتيات.. قرار عاجل من النيابة بشأن شبكة الحرام في نادي صحي بالعجوزة

مكافأة نهاية الخدمة

قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات .. الأماكن والأوراق المطلوبة

الطبيب ماجد

بعد طنطا .. إيه اللي بيحصل في جامعة المنيا.. طبيب يستغيث : عايز أستقيل

ترشيحاتنا

لوشا

محتوى خادش للحياء| تفاصيل حبس البلوجر لوشا

متهم

تجديد حبس سايس فرض على مواطن دفع رسوم مالية عليه دون وجه حق بالقاهرة

محكمة

في الكسب غير المشروع.. الجنايات الاستئنافية تلغي حكم حبس أبناء كمال الشاذلي

بالصور

بدون رياضة.. نظام غذائي يرفع معدل الحرق ويقضي على الدهون العنيدة بطريقة طبيعية

ظام غذائي يرفع معدل الحرق ويقضي على الدهون العنيدة بطريقة طبيعية
ظام غذائي يرفع معدل الحرق ويقضي على الدهون العنيدة بطريقة طبيعية
ظام غذائي يرفع معدل الحرق ويقضي على الدهون العنيدة بطريقة طبيعية

مونديال اليد للناشئين: منتخب مصر يتعادل أمام التشيك ويحصل على ثلاث نقاط

مصر والتشيك
مصر والتشيك
مصر والتشيك

دايما متوتر ومش عارف تركز.. اعرف طرق علاج القلق بطرق طبيعية

القلق
القلق
القلق

مونديال اليد للناشئين.. منتخب مصر يتأخر أمام التشيك في الشوط الأول

مصر أمام التشيك
مصر أمام التشيك
مصر أمام التشيك

فيديو

اعترافات مونلي صديق سوزي

مونلي يرد.. بعد ضبطه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء مع سوزي الأردنية

سر لقاء محمد رمضان ولارا ترامب

محمد رمضان ضيف أسرة ترامب.. السر ورا لقائه مع لارا ترامب

البلوجر منولى

تفاصيل القبض على البلوجر منولى بالتجمع

صفحة المتهم

عايز يزود مشاهدات .. الداخلية تكشف حقيقة بيع شخص كليته لبلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

المزيد