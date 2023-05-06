عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كرات جوز الهند

طريقة عمل كرات جوز
طريقة عمل كرات جوز الهند

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل كرات جوز الهند المشهية التي تناسب الأسناكس والأحتفالات كما أن الجميع يحبون تناولها الكبار قبل الصغار ، ولها قيمة غذائية عالية .

طريقة عمل البقلاوة .. خطوات التحضير والمقادير الصحيحة

أسرع طريقة للتخلص من الصلع وتطويل الشعر.. إكليل الجبل يتصدر TikTok


المقادير لعمل كرات جوز الهند


2 كوب من الحليب
كوب  سميد
كوب  سكر
1  ملعقة فانيلا
2 ملعقة كبيرة زبدة 
1 باكيت كريمة خفق
1  كوب جوز هند


الطريقة لعمل كرات جوز الهند المشهية 


ضعي الحليب والسميد والسكر في قدر واخلطيهم حتى يتماسك.
عندما يثقل الخليط، أضيفي الفانيلا والزبدة ، واطبخي حتى تذوب الزبدة وأطفئي النار.
ضعيه في وعاء آخر ليبرد جيدا، مع التحريك من حين لآخر واتركيه يبرد.
ثم تضاف كريمة الخفق وتخلط.
اتركيه في الثلاجة لمدة ساعة.
أخرجيها من الثلاجة وبللي يديك قليلا ،  شكليها على شكل كورة ولفيها بجوز الهند.
ضعيه مرة أخرى في الثلاجة وقدميه 

احتفالات تطويل الشعر طريقة عمل البقلاوة كوب من الحليب ملعقة كبيرة مة غذائية لمدة ساعة كوب سميد كريمة خفق ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

قرار عاجل من بيراميدز ضد اللاعبين بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

زنا محارم وعلاقة غير مشروعة| حكاية أم زياد وقصة اكتشاف أفعال نجليها المشينة.. تفاصيل

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي بالسوبر

نجم الزمالك يوجه رسالة لمالك نادي بيراميدز بعد خسارته للسوبر لصالح الأهلي

القصة ناقصة| أول تعليق من حسن شاكوش بعد اتهامه بطرد زوجته وسرقتها

كهربا لعنتنا الأبدية.. عمرو أديب ساخرا: هو جمهور الزمالك كان هيقعد فين؟!

بعد محضر السرقة .. فيديو صادم لـ زوجة حسن شاكوش | شاهد

موضوعات متعلقة

طريقة عمل البسبوسة زي الحلواني

للشعور بالدفء.. طريقة تحضير السحلب زي الكافيهات

زي السحر.. تناول كوب من مشروب المناعة يوميا

طريقة تحضير أم علي زي المحلات

5 طرق خارقة ومضمونة لنسف دهون البطن

ترشيحاتنا

نقل نجم الأهلي إلى المستشفى عقب انتهاء السوبر

إيران تعدم معارضًا يحمل الجنسية السويدية

بحضور 4 وزيرات.. القومي للمرأة ينظم حوارا بمناسبة صدور كتاب "بنات النيل"

اسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم السبت 6 مايو 2023

بروتين طبيعي .. تناول هذا الكوب فى الصباح وإنسي آلام العظام

اعرف سعر جوال ZTE Nubia RedMagic 8 Pro في السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرع طريقة للتخلص من الصلع وتطويل الشعر.. إكليل الجبل يتصدر TikTok

بعد هجومها على زوجة حسن شاكوش.. اطلالات أثارت ضجة حول رضوى الشربيني

إكتشف العلاج المنزلي الأرخص والأكثر فاعلية للبواسير

دخلتها القسم بعد شهرين جواز.. رضوى الشربيني تثير جدلا حول أزمة حسن شاكوش

فيديو

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

تاريخ الأهلي في السوبر المصري.. مفاجآت

الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ