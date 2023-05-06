تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل كرات جوز الهند المشهية التي تناسب الأسناكس والأحتفالات كما أن الجميع يحبون تناولها الكبار قبل الصغار ، ولها قيمة غذائية عالية .



المقادير لعمل كرات جوز الهند



2 كوب من الحليب

كوب سميد

كوب سكر

1 ملعقة فانيلا

2 ملعقة كبيرة زبدة

1 باكيت كريمة خفق

1 كوب جوز هند



الطريقة لعمل كرات جوز الهند المشهية



ضعي الحليب والسميد والسكر في قدر واخلطيهم حتى يتماسك.

عندما يثقل الخليط، أضيفي الفانيلا والزبدة ، واطبخي حتى تذوب الزبدة وأطفئي النار.

ضعيه في وعاء آخر ليبرد جيدا، مع التحريك من حين لآخر واتركيه يبرد.

ثم تضاف كريمة الخفق وتخلط.

اتركيه في الثلاجة لمدة ساعة.

أخرجيها من الثلاجة وبللي يديك قليلا ، شكليها على شكل كورة ولفيها بجوز الهند.

ضعيه مرة أخرى في الثلاجة وقدميه