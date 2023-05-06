أسرع طريقة للتخلص من الصلع وتطويل الشعر.. إكليل الجبل يتصدر TikTok

في الآونة الأخيرة، تسبب زيت إكليل الجبل المعروف في إثارة ضجة عبر تطبيق الفيديوهات TikTok، إذ يقال أن هذه العشبة التي تستخدم كطب بديل في بعض الثقافات، تسرع نمو الشعر وتخفف الحكة في فروة الرأس.

لدرجة أن بعض مستخدمي الإنترنت اتجهوا إلى حد حلق جزء من رؤوسهم لإظهار فعالية زيت إكليل الجبل في إنبات الشعر بسرعة، فهل هي مجرد بدعة أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي أم أن هناك شيئًا حقيقيًا ورائها؟

احتل زيت إكليل (الروزماري) الجبل العطري التريند على TikTok بسبب قدرته على إنبات الشعر.

حقق هاشتاج زيت إكليل الجبل #rosemaryoilforhairgrowth ما يقرب من 200 مليون مشاهدة، إذ يمكن تطبيق زيت إكليل الجبل بعدة طرق مختلفة، بناءً على التنوع الذي يظهر في مقاطع الفيديو.

يستخدمه البعض مباشرة على فروة الرأس، باستخدام الماصات، لتطبيقه على أقسام بين جذور الشعر.

يفضل البعض الآخر نقع نباتات إكليل الجبل في الماء الساخن، وخلطها مع براعم النعناع أو خل التفاح.

حقيقة فوائد زيت إكليل الجبل للشعر

أظهرت دراسة أجريت عام 2015 فعالية زيت إكليل الجبل مقارنة بالمينوكسيديل على الأشخاص المصابين بالثعلبة، ومع ذلك، لم يكن نمو الشعر مرئيًا إلا بعد 6 أشهر على عكس ما تظهره مقاطع TikTok من سرعة نمو الشعر الرهيبة.

من المهم أن تضع في اعتبارك أن نمو الشعر يمكن أن يتأثر أيضًا بمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك العوامل الوراثية والتغذية والتوتر والتغيرات الهرمونية.

قد لا يكون استخدام زيت إكليل الجبل وحده سبب نمو الشعر بالضرورة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتفاوت آثار الزيت حسب نوع الشعر.

أشار بعض مستخدمي TikTok أيضًا إلى أن سوء استخدام زيت إكليل الجبل من قبل الأفراد ذوي الشعر الأملس يؤدي أحيانًا إلى تساقط الشعر.

يجب دائمًا استخدام الزيوت الأساسية مثل إكليل الجبل أو اللافندر بحذر.

لا يُنصح بشراء الزيوت العضوية والطبيعية فحسب، بل يُنصح أيضًا بمعرفة موانع الاستعمال.