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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إكليل الجبل.. علاج سحري لأمراض السرطان والإمساك وقرحة المعدة فما هو؟

فوائد عديدة لاكليل
فوائد عديدة لاكليل الجبل في علاج الأمراض

تعتبر عشبة  إكليل الجبل من النباتات الطبية والعطرية التني تنمو في سيناء، ونظرا  لفوائده واستخداماته العديدة  ،لذا يقوم  العلماء  باختبار فوائده الصحية المحتملة .. حيث تتعدد فوائد شراب إكليل الجبل في علاج العديد من الأمراض  خاصة أورام السرطان والإمساك وقرحة المعدة، كما تعتبر عشبة إكليل الجبل ، عشبة سحرية لتعزيز العلاقة الجنسية، وفقًا لجمعية الأعشاب الأمريكية.

 

أنواع السرطانات


 ويعد إكليل الجبل من النباتات الطبية التي تقاوم الأمراض السرطانية، وذلك بحماية الخلايا والأنسجة من الأورام الخبيثة، ويعتبر سرطان الثدي، والبروستاتا، والقولون، والدم، والجلد من  أهم أنواع السرطانات التي يُقاومها المشروب. 
ويساعد في علاج الجهاز التنفسي من الالتهابات والأمراض الناتجة من البرد؛ كالرشح، والإنفلونزا، والسعال، لذلك يجب الإكثار من تناول شراب  إكليل الجبل في فصل الشتاء. 


ويقول الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات الطبية والعطرية، إن إكليل الجبل  يستخدم كعلاج مفيد لاضطرابات الجهاز الهضمي ،فهو يعمل على طرد الغازات من البطن، ويعالج الإمساك، وأيضاً له دور كبير في معالجة قرحة المعدة ،ويقتل جميع البكتيريا والجراثيم المجودة في الغذاء الفاسد، فهو مسكن للآلام المزمنة والتي تسبب حالة نفسية سيئة للأشخاص الذين تصيبهم، كالصداع النصفي، وآلام المغص.  ويساعد في علاج  أمراض الفم، خاصّةً التهاب اللثة، ويقوي الأسنان ويحميها من النخر والتسوس، وذلك بالمضمضة كلّ صباح من مشروب إكليل الجبل.

تقوية الذاكرة 

ويضيف : كما يعمل إكليل الجبل  علي تحسين وتقوية الذاكرة؛ فهو محفّز قوي لخلايا الدماغ بسبب احتوائه على حمض يسمى كارنوسيك أسيد، وأيضاً يعتبر من أهم المشروبات المقاومة للزهايمر عند التقدّم بالعمر، وعند استخدام إكليل الجبل، يجعل  الجهاز العصبي أكثر قوة وقادر على الاستجابة  للمؤثرات الخارجية ، كما يعمل علي مكافحة الشيخوخة المبكرة وذلك بسبب احتوائه على مجموعةٍ كبيرة من مضادات الأكسدة القادرة على منع تلف الخلايا وجعلها متجددة باستمرار. 

وأشار إلى أن كوب من مشروب  إكليل الجبل ، كفيل بحماية البشرة من التجاعيد وجعلها نضرةً وورديّة خاصة لدي السيدات.

تحسين عمل الكلي


وأضاف أنه يعمل كذلك  علي تحسين عمل الكلى، وحمايتها من الأمراض؛ فهو مدر قويّ للبول؛ حيث يُخرج جميع السموم والترسبات من الجسم، و يساعد كذلك  علي التخلّص من مشاكل الشعر من تقصف  وتساقط، وجعله أكثر نعومة وانسيابية، وأيضاً يعالج الأمراض الجلدية التي تُصيب فروة الرأس كالثعلبة ويستخدم زيت إكليل الجبل  كمبيدات الطبيعية لقتل بعض الحشرات، بالإضافة إلى ذلك ، يساعد الزيت في طرد بعض الحشرات الماصة للدم ، مثل البعوض والقراد.

وقال الدكتور شعيب فتوح، إنه إذا كنت تعاني من برودة أصابع اليدين أو القدمين ، فإن التدليك بزيت إكليل الجبل يساعد في تسخينها، وذلك لأنه يزيد من تدفق الدورة الدموية ، كما يساعد زيت إكليل الجبل في تخفف حدة التوتر  بمجرد شم رائحته.

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