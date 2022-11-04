بدون أدوية ..أفضل طريقة لعلاج الامساك فورا

يتميز الإمساك المزمن بحركات الأمعاء غير المنتظمة أو صعوبة إخراج البراز الذي يستمر لبضعة أسابيع أو أكثر. يمكن للأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن أن يجهدوا أيضًا كثيرًا لتمرير حركة الأمعاء. يمكن أن يكون للإمساك عدد من الأسباب ، ولكن غالبًا ما ينشأ من عدم قدرة الجهاز الهضمي على معالجة الطعام بسرعة كافية. يمكن أن يحدث هذا بسبب الجفاف أو النظام الغذائي السيئ أو الأدوية أو المرض أو مشاكل الجهاز العصبي أو المشكلات العقلية.

غذائية لتسهيل حركات الأمعاء

1. الزنجبيل

أهم أنواع التوابل هو الزنجبيل ، من هضم أفضل إلى تخفيف الإمساك فهو يعمل بشكل مذهل! يمكنك استخدام الزنجبيل مع إضافة الطعام وشاي الزنجبيل في الصباح.

2. التفاح

يجعل المحتوى المائي العالي للفاكهة من السهل هضمها ويساعد على تجنب الإمساك على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان ، والتي تعمل على تليين البراز.

3. التين والزبيب الأسود

أضف التين والزبيب الأسود إلى نظامك الغذائي ، ومن الأفضل نقعه طوال الليل وتناول هذا الطعام الخارق في الصباح ، فكلاهما يحتوي على كمية جيدة من الألياف الغذائية والكربوهيدرات الضرورية للأمعاء الصحية.