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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل البقلاوة .. خطوات التحضير والمقادير الصحيحة

البقلاوة
البقلاوة

البقلاوة بطريقة بسيطة .. تعد البقلاوة من الحلويات الشهيرة التي يتم تقديمها طول العام، كما تفضل العديد من السيدات تحضير البقلاوة في المنزل بخطوات بسيطة.. إليك المقادير بحسب ما قدمتها الشيف نجلاء الشرشابي .

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مقادير عمل البقلاوة 


للبقلاوة :
- ٢٠ رقاقة عجينة البقلاوة أو الجلاش ( رقائق الفيلو )
- كوب سمن أو زبدة مذاب
- ٢ كوب ( فول سوداني او فستق حلبي ) مطحون
للشربات ( القِطر ) :
- ٢ كوب سكر
- كوب ماء
- ملعقة كبيرة عصير ليمون
الكمية : حسب الحاجة


طريقة عمل البقلاوة 


▪في وعاء على النار يوضع السكر والماء ، ونحرك قليلاً حتى يغلي المزيج .
▪عندما يغلي نخفف النار ، ونضيف عصير الليمون مع التحريك ، ويُترك لمدة ١٠ دقائق حتى يثقل قوامه قليلاً .
البقلاوة :
▪تُدهن صينية فرن بالسمن او الزبدة باستخدام فرشاة .
▪تُبطن الصينية ب ٦ طبقات من رقاقات عجينة البقلاوة مع دهنها باستمرار بالسمن واحدة تلو الأخرى .
▪يُوزع الفول او الفستق على سطح رقائق العجينة .
▪تُطوى أطراف العجينة الممتدة خارج الصينية الى الداخل فى صينية دائرية ، او تُفرد بالطول فى صينية مستطيلة ، ونوزع السمن على الأطراف المطوية ، ثم تُغطى بطبقة من رقائق العجين و تُدهن بالسمن ، ونفعل ذات الشيء مع بقية رقائق العجين .
▪تُقطع سطح العجينة بالسكين وبخطوط طولية مربعة أو مثلثة الشكل ، ويُدهن سطح الصينية بالسمن .
▪توضع في فرن ساخن مُسبقاً لمدة من ٣٥ - ٤٥ دقيقة ، على درجة حرارة ١٦٠° ، حتى تأخذ لوناً ذهبياً جميلاً .
▪يُوزع عليها الشربات البارد ، وتُترك حتى تبرد ، ثم تُقدم .

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