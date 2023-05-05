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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عجة البطاطس المبشورة بالبيض

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عجة بطاطس المبشورة بالبيض.

المقادير

4 حبات بطاطس متوسطة

 - 1 ملعقة صغيرة ملح 

- 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود 

-3 فص ثوم مهروس 

- 1 بصلة مبشورة 

- 2 بيضة 

- 2 ملعقة كبيرة دقيق

 - زيت للقلي

الطريقة

نغسل البطاطس جيدا ثم نبشرها ونضعها في طبق على جنب ونتبل البطاطس فنضيف كل من الملح والفلفل الأسود والثوم والبصل ونقلب حتى تختلط المقادير جيدا ونضيف البيض والدقيق ونقلب حتى تختلط المقادير مع بعضها ونضع الزيت في طاسه ونضع ملاعق كبيرة من الخليط فيها ونقلي العجة على نار متوسطة حتى تصبح ذهبية من الطرفين ونكرر العملية حتى انتهاء الكمية ونضعها في طبق التقديم وإلى جانبها كاتشب أو مايونيز حسب الرغبه .

 

 

طريقة عجة بطاطس المبشورة بالبيض طريقة تحضير عجة البطاطس طريقة عمل عجة البطاطس

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طريقة عجة البطاطس المبشورة بالبيض

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