حلوى مصرية شهية.. طريقة عمل أكواب الجلاش بالقشطة والفستق

تعتبر طريقة عمل اكواب الجلاش بالقشطة والفستق، من وصفات الحلوى المصرية، والتي يمكنك تحضيرها في خطوات سهلة وبسيطة، ويمكن تقديمها في المناسبات والعزائم.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل اكواب الجلاش بالقشطة، وهي مصفة مقتسبة من المطبخ المصري، ويمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أفراد.

طريقة عمل اكواب الجلاش بالقشطة والفستق

طريقة عمل اكواب الجلاش بالقشطة والفستق





مقادير طريقة عمل اكواب الجلاش بالقشطة والفستق :

1 كيلو جلاش

1 كوب من السمن

2 كوب قشطة

1 كوب فستق مجروش

طريقة عمل أكواب الجلاش بالقشطة والفستق : أكلات مصرية :

_ نحضر قوالب الكب كيك وندهنها بالسمن، ثم نضع ورق الجلاش ورقة في كل قالب على شكل كوب.

_ ندخل القالب الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى يحمر وجهه.

_ نحشيها بالقشطة ونرش عليها الفستق المجروش ثم نقدم اكواب الجلاش بالقشطة والفستق.