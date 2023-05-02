لو عامل رجيم ونفسك في حاجة حلوة.. إليك طريقة عمل كيكة الموز

تعتبر طريقة عمل كيكة الموز هي وصفة سهلة مناسبة لمن يتبعون نظام غذائي صحي ويريدون تناول حلوى صحية وخفيفة، وهي وصفة سهلة التحضير مقتبسة من المطبخ، تتميز بأنها منخفضة السعرات الحرارية.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كيكة الموز، وهي احد وصفات حلوى المطبخ العالمي، ويمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة، وتكفي هذه الحلوي لحوالي 6 افراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل كيكة الموز للرجيم

طريقة عمل كيكة الموز للرجيم

مقادير طريقة عمل كيكة الموز للرجيم :

كوب دقيق

ملعقة صغيرة بايكينغ باودر

½ كوب تين مجفف

½ كوب مشمش مجفف

½ كوب زبيب

½ كوب قراصيا مخلية مجففة

½ كوب عين جمل مجروش

¼ كوب عصير برتقال

90 جرام سكر بني

120 جرام زبدة لايت

ملعقة كبيرة عسل

2 بيضة

3 أصابع موز

طريقة عمل كيكة الموز للرجيم :

_ نحضر وعاء نظيف ونقطع الفواكه المجففة إلى قطع متساوية، ثم يضاف عين الجمل المجروش، وتضاف اليه نصف كمية عصير البرتقال، ونتركه لمدة 25 دقيقة .

_ نترك وعاء آخر، ونضع فيه السكر البني وباقي عصير البرتقال، الدقيق، العسل، البيض والبايكينغ باودر، ونخفقهم جيداً .

_ نهرس الموز ثم اضيفيه إلى الخليط، ثم يضاف خليط الفواكه المجففة بعصير البرتقال في الخلاط ونخلطهم حتى تتجانس كل

المكونات.

_ نحضر صينية، وندهنهت بالزبدة ثم نغلفها بورق الزبدة، ونسكب الخليط في الصينية بشكل يكون الوجه أملس .

_ ندخل كيكة الموز في الفرن على درجة حرارة 170 درجة لمدة 40 دقيقة، ثم نخرجها ونتركها لتبرد ثم نقدمها في طبق التقديم، ونزينها بالفواكة.