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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بوصفتين مختلفتين.. حضري شوربة البصل على الطريقة الهندية

طريقة عمل شوربة البصل
طريقة عمل شوربة البصل على الطريقة الهندية

تعتبر طريقة عمل شوربة البصل، وهي من وصفات الطبخ السريعة، المعروفة بين الأكلات الهندية السهلة، وهي ايضا من أنواع الشوربة المناسبة للرجيم .

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل شوربة البصل، وذلك على الطريقة الهندية ،ويمكن تحضير هذه الوصفة في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل شوربة البصل على الطريقة الهندية

 

طريقة عمل شوربة البصل على الطريقة الهندية

 

مقادير شوربة البصل :

6 حبات كبيرة بصل أخضر أو أصفر

6 فص ثوم

2 حبة فلفل أخضر بارد

1/2 علبة عصير طماطم أو ما يعادله بصورة مطحونة أو أربع حبات طماطم

حبة ملفوف كبيرة

حزمة كرفس ( اختياري )

يمكن إضافة عبوة من خليط الشوربة الجاهز

رشة كاري

ملح وفلفل حسب الرغبة

صلصة حارة حسب الرغبة

 

طريقة عمل شوربة البصل :

_ ننظف الخضروات جيداً و نقطعها مكعبات.
_ في وعاء عميق على النار نقوم بإضافة كل الخضروات.
_يضاف الملح، الفلفل والكاري.
_ تضاف الصلصة الحارة، ونقوم بالتقليب.
_ ثم نقوم بإضافة الماء.
_ نترك الوعاء على النار حتى الغليان.
_ بعد الغليان، تترك شوربة البصل على النار لمدة ساعة إلاّ ربع.
 

طريقة اخرى للتحضير شوربة البصل :
_ نضع كل المقادير في الوعاء على النار لمدة ربع ساعة.
_ نضرب المزيج في الخلاط حتى يصبح متجانس.
_ نعيد رفعه على النار، ونتركه لمدة نصف ساعة حتي تصبح شوربة البصل جاهزاً للتقديم.

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