بوصفتين مختلفتين.. حضري شوربة البصل على الطريقة الهندية

تعتبر طريقة عمل شوربة البصل، وهي من وصفات الطبخ السريعة، المعروفة بين الأكلات الهندية السهلة، وهي ايضا من أنواع الشوربة المناسبة للرجيم .
وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل شوربة البصل، وذلك على الطريقة الهندية ،ويمكن تحضير هذه الوصفة في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..
طريقة عمل شوربة البصل على الطريقة الهندية
مقادير شوربة البصل :
6 حبات كبيرة بصل أخضر أو أصفر
6 فص ثوم
2 حبة فلفل أخضر بارد
1/2 علبة عصير طماطم أو ما يعادله بصورة مطحونة أو أربع حبات طماطم
حبة ملفوف كبيرة
حزمة كرفس ( اختياري )
يمكن إضافة عبوة من خليط الشوربة الجاهز
رشة كاري
ملح وفلفل حسب الرغبة
صلصة حارة حسب الرغبة
طريقة عمل شوربة البصل :
_ ننظف الخضروات جيداً و نقطعها مكعبات.
_ في وعاء عميق على النار نقوم بإضافة كل الخضروات.
_يضاف الملح، الفلفل والكاري.
_ تضاف الصلصة الحارة، ونقوم بالتقليب.
_ ثم نقوم بإضافة الماء.
_ نترك الوعاء على النار حتى الغليان.
_ بعد الغليان، تترك شوربة البصل على النار لمدة ساعة إلاّ ربع.
طريقة اخرى للتحضير شوربة البصل :
_ نضع كل المقادير في الوعاء على النار لمدة ربع ساعة.
_ نضرب المزيج في الخلاط حتى يصبح متجانس.
_ نعيد رفعه على النار، ونتركه لمدة نصف ساعة حتي تصبح شوربة البصل جاهزاً للتقديم.