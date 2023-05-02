بوصفتين مختلفتين.. حضري شوربة البصل على الطريقة الهندية

تعتبر طريقة عمل شوربة البصل، وهي من وصفات الطبخ السريعة، المعروفة بين الأكلات الهندية السهلة، وهي ايضا من أنواع الشوربة المناسبة للرجيم .

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل شوربة البصل، وذلك على الطريقة الهندية ،ويمكن تحضير هذه الوصفة في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل شوربة البصل على الطريقة الهندية

طريقة عمل شوربة البصل على الطريقة الهندية

مقادير شوربة البصل :

6 حبات كبيرة بصل أخضر أو أصفر

6 فص ثوم

2 حبة فلفل أخضر بارد

1/2 علبة عصير طماطم أو ما يعادله بصورة مطحونة أو أربع حبات طماطم

حبة ملفوف كبيرة

حزمة كرفس ( اختياري )

يمكن إضافة عبوة من خليط الشوربة الجاهز

رشة كاري

ملح وفلفل حسب الرغبة

صلصة حارة حسب الرغبة

طريقة عمل شوربة البصل :

_ ننظف الخضروات جيداً و نقطعها مكعبات.

_ في وعاء عميق على النار نقوم بإضافة كل الخضروات.

_يضاف الملح، الفلفل والكاري.

_ تضاف الصلصة الحارة، ونقوم بالتقليب.

_ ثم نقوم بإضافة الماء.

_ نترك الوعاء على النار حتى الغليان.

_ بعد الغليان، تترك شوربة البصل على النار لمدة ساعة إلاّ ربع.



طريقة اخرى للتحضير شوربة البصل :

_ نضع كل المقادير في الوعاء على النار لمدة ربع ساعة.

_ نضرب المزيج في الخلاط حتى يصبح متجانس.

_ نعيد رفعه على النار، ونتركه لمدة نصف ساعة حتي تصبح شوربة البصل جاهزاً للتقديم.