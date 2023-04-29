بسعرات حرارية قليلة.. طريقة عمل شوربة الفطر   

تعتبر طريقة عمل شوربة الفطر من الوصفات الشهية واللذيذة، والتي يمكن تحضيرها بسرعة في المنزل، وهي وصفة مناسبة لمن يتبعون حمية غذائية صحية.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل شوربة الفطر، وهي من وصفات المطبخ الإيطالي، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 3 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل شوربة الفطر

طريقة عمل شوربة الفطر

مكونات طريقة عمل شوربة الفطر :

¼ كوب كريمة الطازجة

ملعقة طعام زبدة

رأس ثوم

بصل أخضر عدد 2

رشة ملح

رشة بهار

¼ كوب طحين

½ ملعقة زعتر أخضر

كوبين من مرقة الخضار

225 جرام من الفطر

طريقة عمل شوربة الفطر :

_ فى البداية نضع الزبدة فى طنجرة على النار، ونقوم بإضافة الثوم والبصل الأخضر.

_ وفى هذه الأثناء نقشر قطع الفطر، ونقطعها إلى شرائح ونضعها فوق الخليط على النار.

_ ثم نرش الملح والبهار، ويضاف الطحين فوقهم و نحرك الخليط جيدا.

_ وبعد ذلك نقوم بإضافة مرقة الخضار والكريمة الطازجة، ونحرك جيدا لمدة 15 دقيقة حتى تتماسك شوربة الفطر .