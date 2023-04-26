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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلو وحادق للفطور.. طريقة عمل كريب لايت للريجيم

طريقة عمل كريب لايت
طريقة عمل كريب لايت للريجيم  

تعتبر طريقة عمل كريب لايت من الوصفات الفرنسية الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كريب لايت، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ الفرنسي، ويمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل كريب لايت للريجيم

طريقة عمل كريب لايت للريجيم

مقادير طريقة عمل كريب لايت :

كوب دقيق

2 كوب حليب سائل لايت

2 بيضة

2 ملعقة زيت عباد الشمس

رشة ملح

رشة فلفل

رشة سكر لايت

 

طريقة عمل كريب لايت للريجيم

- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه البيض مع الحليب ونخفقهم.
- يضاف الدقيق، الزيت، الملح، الفلفل، السكر، ونخلطهم؛ حتى يتجانس الخليط.
- نحضر مقلاة مسطحة، وندهنها بقليل من الزبدة، ثم نضع مغرفة من المزيج، ونوزعها في المقلاة، ونترك الكريب حتى ينضج.

- نقلب الكريب على الناحية الأخرى؛ حتى يصبح ذهبي اللون .

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