مناسبة للرجيم.. طريقة عمل سلطة المكرونة بالجمبري والتونة

سلطة المكرونة بالجمبري والتونة من الوصفات العالمية السهلة والسريعة، والتي يمكن تناولها خلال اتباع حمية غذائية والرجيم.

قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل سلطة المكرونة بالجمبري والتونة، وهي إحدى الوصفات التي يتم تحضيرها في المطبخ العالمي، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة، وتكفي هذه المقادير لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل سلطة المكرونة بالجمبري والتونة

طريقة عمل سلطة المكرونة بالجمبري و التونة للرجيم

مقادير سلطة المكرونة بالجمبري والتونة :

500 جرام مكرونة أي شكل حسب رغبتك

1 علبة تونة مصفاة من الزيت

250 جرام جمبري مقشر

1 ملعقة ملح

1 ملعقة فلفل

1 كوب فلفل الوان

3 ملاعق زيت زيتون

4 ملاعق مايونيز دايت

طريقة تحضير سلطة المكرونة بالجمبري والتونة:

- نحضر وعاء ، ونسلق المكرونة في الماء المغلي ثم نصفّيها.

- نشوّح الجمبري في الزيت حتى ينضج تماماً ويحمر.

- نحضر طبق التقديم ونضعي المكرونة، التونة، الفلفل ألوان والجمبري ونخلطهم جيداً.

- نتبل السلطة بالملح، الفلفل، المايونيز، ثم نقدم سلطة المكرونة بالجمبري والتونة.