من الوصفات العربية .. طريقة عمل سمبوسك الخضراوات

تعتبر طريقة عمل سمبوسك الخضراوات، من الوصفات العربية اللذيذة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وستنال إعجاب الجميع، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..





وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل سمبوسك الخضروات، وهي من الوصفات العربية السهلة والتي يمكن تحضيرها في أقل من 60 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص.





طريقة عمل سمبوسك الخضروات



طريقة عمل سمبوسك الخضروات



مقادير طريقة عمل سمبوسك الخضروات :

رقاقات سمبوسك

1 كوب جزر مقطع صغير

1 كوب بازلاء

1 كوب بطاطس مقطع صغير

2 ملعقة بقدونس مفروم

2 بصلة مفرومة

3 فص ثوم مفروم

1 ملعقة ملح

1 ملعقة بهارات

1 ملعقة فلفل

3 ملاعق زيت زيتون

زيت للقلي



طريقة عمل سمبوسك الخضروات :

- نسلق الجزر، البطاطس والبازلاء في الماء المغلي.

- نحضر مقلاة وضعي زيت الزيتون، ثم نقلي البصل والثوم حتى يصفر لونهم.

- يضاف الخضروات المسلوقة ثم نتبل بالملح، الفلفل والبهارات.

- نحشي رقائق السمبوسك بالخليط السابق، ونلفها على هيئة مثلثات ثم نقليها في الزيت، ونقدمها .