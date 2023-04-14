المدلعة والمكشكشة.. نوع من الحلويات يصيبك بمرض مزمن

أشتهرت في رمضان العديد من التقليعات في الحلويات الرمضانية، ومنها : المكشكشة، والغرقانة والشرقانة، وزغروطة، والتى تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهرت مؤخرا.

الحلويات الرمضانية التريند تصيبك بأمراض خطيرة



قال الدكتور عمرو ناجي، استشاري التغذية العلاجية: “انت بتدخل سعرات بطريقة بشعة للجسم البشري، بتستدعي مرض السكري ومعاه بتشد أمراض كثيرة”.









وتابع ناجي في منشوره له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، "أنت بتطحن البنكرياس طحن، ومش عاوز أكمل وأقول إن الزيوت كلها مهدرجة وغير صحية، ومش عاوز أقول إن مفيش لبن يغطي كمية القشطة المستخدمة دي كلها، انت بتشتري المرض".



وعلق ناجي، إن الحلويات الرمضانية الجديدة سبب رئيسي في انتشار غالبية الأمراض المزمنة مؤخرا، ومنها : الضغط والسكري من النوع الأول والثاني، والأمراض الوراثية، ومنها: حساسية البروتين والألبان، وأيضا الأمراض المناعية.

الحلويات الرمضانية التريند تصيبك بأمراض خطيرة



وأشار ناجي: إلى "تناول هذه الحلويات تحتوي على عدد لا نهائي من السعرات الحرارية والسكريات، والدهون المشبعة، والذي يساعد في زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.



وأكد ناجي: أن إصابة الشباب والأطفال بالسكري من النوع الثاني، والضغط هو نتيجة طبيعة لتناول الحلويات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات والزيوت المهدرجة، لعدم قدرة الجسم على التعامل معها مما يجعله يحتاج إلى الإنسولين.