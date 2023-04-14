عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

المدلعة والمكشكشة.. نوع من الحلويات يصيبك بمرض مزمن

الحلويات الرمضانية
الحلويات الرمضانية التريند تصيبك بأمراض خطيرة

أشتهرت في رمضان العديد من التقليعات في الحلويات الرمضانية، ومنها : المكشكشة، والغرقانة والشرقانة، وزغروطة، والتى تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهرت مؤخرا.

 

الحلويات الرمضانية التريند تصيبك بأمراض خطيرة
 

قال الدكتور عمرو ناجي، استشاري التغذية العلاجية: “انت بتدخل سعرات بطريقة بشعة للجسم البشري، بتستدعي مرض السكري ومعاه بتشد أمراض كثيرة”.

 

شاب يجري عمليتين جراحيتين لتزيد من طوله.. لسبب غريب لن تتوقعه

الكحكة برغيفين عيش| جمال شعبان يكشف عن القدر المسموح بتناوله من حلويات العيد



وتابع ناجي في منشوره له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، "أنت بتطحن البنكرياس طحن، ومش عاوز أكمل وأقول إن الزيوت كلها مهدرجة وغير صحية، ومش عاوز أقول إن مفيش لبن يغطي كمية القشطة المستخدمة دي كلها، انت بتشتري المرض".

وعلق ناجي، إن الحلويات الرمضانية الجديدة سبب رئيسي في انتشار غالبية الأمراض المزمنة مؤخرا، ومنها : الضغط والسكري من النوع الأول والثاني، والأمراض الوراثية، ومنها: حساسية البروتين والألبان، وأيضا الأمراض المناعية.

 

الحلويات الرمضانية التريند تصيبك بأمراض خطيرة


وأشار ناجي: إلى "تناول هذه الحلويات تحتوي على عدد لا نهائي من السعرات الحرارية والسكريات، والدهون المشبعة، والذي يساعد في زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وأكد ناجي: أن إصابة الشباب والأطفال بالسكري من النوع الثاني، والضغط هو نتيجة طبيعة لتناول الحلويات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات والزيوت المهدرجة، لعدم قدرة الجسم على التعامل معها مما يجعله يحتاج إلى الإنسولين.

الحلويات الحلويات الرمضانية المكشكشة الغرقانة الشرقانة زغروطة مرض السكري الزيوت الضغط الانسولين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في العشر الأواخر من رمضان..مطربة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الغناء

امسك بواحدة من 98 في مصر| حكاية صياد "عروس بحر" مرسى علم.. رمى شباكه فألقي القبض عليه

الأهلي يكشف حقيقة ضم إمام عاشور وكواليس المفاوضات معه

ماذا ظهر من مواصفات ليلة القدر حتى الآن في ليلتي 21 و23؟.. الإفتاء توضح

أول رد من الأهلي على الأنباء الخاصة بضم إمام عاشور .. شاهد

باي باي يا شتاء.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة طقس الغد.. فيديو

قبل حلقة الانتقام من بلال شامة.. سعر موبايل جعفر العمدة

كثافة عددية..تحرك عاجل من السعودية لتأمين المعتمرين في العشر الأواخر من رمضان

موضوعات متعلقة

شاب يجري عمليتين جراحيتين لتزيد من طوله.. لسبب غريب لن تتوقعه

الكحكة برغيفين عيش| جمال شعبان يكشف عن القدر المسموح بتناوله من حلويات العيد

لتجنب أضرار الكحك.. جمال شعبان ينصح بتناول هذا المشروب في العيد

في 8 خطوات.. وصفة سهلة لعمل حلوى المستريحة العراقية

الممنوعون من تناول الفسيخ والرنجة في رمضان.. هل أنت منهم؟

هاني الناظر يقدم 6 نصائح لمواجهة الموجة الحارة.. تعرف عليها

من المطبخ الخليجي.. طريقة عمل الجريش القصيمي بالدجاج

أكثر من 60 ألف جنبه.. سعر غير متوقع لإطلالة الملكة رانيا

ترشيحاتنا

يغرد وحيدا في صدارة الدوري| أهلي "كولر" يتفوق على "عشري" فاركو بـ "التلاتة".. تفاصيل اللقاء

عزة مصطفى عن مبادرة كتف فى كتف: المصريين على قلب رجل واحد

البحوث الفلكية تعلن عن مواعيد صلاة عيد الفطر في محافظات مصر

ولاية أمريكية تصوت على حظر تطبيق تيك توك

98 % ارتفاعا خلال الربع الأول .. عوامل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

خير الذاكرين|علي جمعة يكشف عن أقل الاستغفار في اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المدلعة والمكشكشة.. نوع من الحلويات يصيبك بمرض مزمن

إطلالة جريئة.. ميريام فارس تثير ضجة في أحدث ظهور

قبل شم النسيم.. كيفية التفريق بين الفسيخ السليم والفاسد؟

في العشر الأواخر من رمضان..مطربة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الغناء

فيديو

خطيبي بيهددني .. سر استغاثة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها

الهايصة والغرقانة والشرقانة والمتدلعة والقشطوطة.. احترس من حلويات رمضان الجديدة هذا العام

عاصفة رملية قادمة.. تحذير عاجل من طقس الأسبوع القادم

قيمة زكاة الفطر .. و٨ أشخاص تعطى لهم والموعد الأخير لإخراجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ