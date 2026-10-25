قوافل ولقاءات تثقيفية وعروض فنية في أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، أجندة حافلة بالفعاليات الثقافية والفنية والأدبية بدءا من اليوم الأحد، وحتى السبت 31 أكتوبر، وذلك في سياق جهود وزارة الثقافة لنشر الوعي وإتاحة الأنشطة الإبداعية بمختلف المحافظات.

وتتضمن الأجندة قوافل ثقافية، ولقاءات تثقيفية للاحتفاء بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، إلى جانب أنشطة فنية وتوعوية موجهة للأطفال والشباب لتعزيز المشاركة المجتمعية.

قافلة ثقافية للمرأة بالإسكندرية ضمن مبادرة "بصمة"

يشهد قصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية، هذا الأسبوع، فعاليات القافلة الثقافية الخامسة للمرأة "الثقافة والإبداع" ضمن مبادرة "بصمة".

وتتضمن الفعاليات لقاءات تثقيفية وتوعوية متنوعة بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، إلى جانب مجموعة من الورش الفنية والحرفية، وذلك بهدف دعم وتمكين الفتيات والسيدات بالمجتمع السكندري، وتختتم القافلة يوم الخميس 29 أكتوبر مع معرض فني نتاج الورش.

عروض فنية وإصدارات متنوعة في معرض الأقصر الخامس للكتاب

تشارك هيئة قصور الثقافة بمجموعة من أحدث إصداراتها في معرض الأقصر الخامس للكتاب

الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب وصندوق مكتبات مصر العامة.

وتتيح قصور الثقافة إصدارات خاصة وكتبا من مختلف السلاسل بأسعار مخفضة، في إطار جهودها الرامية إلى نشر الثقافة وإتاحة المعرفة أمام الجمهور بالمحافظات، كما تقدم برنامجا فنيا متنوعا تنفذه الفرق الفنية التابعة لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة الأقصر.

لقاءان بصالون الثقافة الجماهيرية احتفاء بذكرى انتصارات أكتوبر

تنظم هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع لقاءين ضمن فعاليات صالون الثقافة الجماهيرية، وفي إطار برنامج احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

ويعقد اللقاء الأول غدا الاثنين بالمكتبة الخضراء بالجيزة، بعنوان "التوثيق التاريخي لنصر أكتوبر والذاكرة الجمعية"، بمشاركة اللواء محمد عبد القادر والصحفي أسامة عبد الصبور، ويديره ناصر محمدي.

فيما يقام اللقاء الثاني الأربعاء 28 أكتوبر، بمكتبة مصر العامة بمحافظة الدقهلية، تحت عنوان "حرب أكتوبر ومعركة المنصورة الجوية"، بمشاركة د. نهرو أبو الخير، وسعد زغلول، وصبري عبد البصير، ويديره د. محمد عطوة.

استمرار فعاليات الدوري الثقافي لطلاب المعاهد الأزهرية بأسيوط

تتواصل في العاشرة صباح غد الاثنين فعاليات الدوري الثقافي لطلاب المعاهد الأزهرية بأسيوط، الذي ينظمه بيت ثقافة منفلوط، بمقر معهد الشيخ العدوي ببني عدي، ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة بالتعاون مع الأزهر الشريف.

وتجمع الجولة الثانية بين معهد بني عدي بنين، وبني رافع بنين، ومن المقرر أن تتواصل المنافسات يومي السبت والاثنين من كل أسبوع، خلال شهر نوفمبر المقبل، وتختتم بحفل لتوزيع الجوائز على الفائزين.



وتحفل أجندة الهيئة أيضا بمجموعة من الورش الفنية واللقاءات التوعوية والأمسيات الأدبية، إلى جانب جولات أتوبيس الفن الجميل، والعروض السينمائية المجانية، والفعاليات المنفذة بقرى محافظة المنيا ضمن برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة.