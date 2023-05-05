وصفة شهية ومفيدة.. طريقة عمل شوربة كريمة الدجاج

تعتبر طريقة عمل شوربة كريمة الدجاج من الوصفات العالمية، وهي وصفة شهية ومفيدة للكبار والأطفال للغاية؛ حيث انها تحتوي على البروتين والدهون.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل شوربة كريمة الدجاج، والتي يمكن تحضيرها في المنزل لأكثر من 30 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4أفراد، وإليكم الوضفة بالتفصيل في الشطور التالية..

طريقة عمل شوربة كريمة الدجاج

طريقة عمل شوربة كريمة الدجاج

مقادير طريقة شوربة كريمة الدجاج :

2 كوب مرقة دجاج

4 صدر دجاج منزوع الجلد والعظم

1 بصل كبير مفروم

2 كرفس مفروم

1 كراث مفروم

4 ملعقة كبيرة زبدة

3 ملعقة كبيرة طحين

½ كوب كريما حامضة

¼ كوب بقدونس طازج مفروم

½ كوب ماء

طريقة عمل شوربة كريمة الدجاج :

_ في قدر كبير على نار متوسطة، نضع ½ كوب من الماء والمرق والدجاج والبصل والكرفس والكراث.

_ نقلل النار ونغطي القدر لمدة ساعة ثم نخرج الدجاج ونتركه ليبرد ونقطعه قطعًا صغيرة، ثم نصفّي المرق.

_ في قدر آخر أذيبي الزبدة على نار متوسطة، يضاف الطحين ونحرك لمدة دقيقة، تدريجيًا ثم يضاف المرق والكريما وباقي المكونات.

_ نهدئ من حدة النار، ثم يضاف الدجاج.

_ نحركيكل فترة لمدة 15 دقيقة أو حتى يغلظ الخليط قليلًا.

_ يضاف الملح والفلفل والبقدونس، تُقدّم شوربة كريمة الدجاج ساخنة.