صحية و لذيذة….طريقة عمل سلطة حمص بالجبنة

سلطة حمص بالجبنة من الأطباق الجانبية التي يمكنك تحضيرها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

قدم الشيف عمر إسماعيل، مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سلطة حمص بالجبنة فيما يلي….

مقادير سلطة حمص بالجبنة

● بقدونس مفروم

● بصل أحمر مفروم

● طماطم مشوية

● فلفل أحمر مشوي

● زيت زيتون

● خل تفاح

● خيار مفروم

● كسكسي مطهو

● حمص مسلوق

● شبت مفروم

● جبنة فيتا مفتتة









طريقة تحضير سلطة حمص بالجبنة

للدريسينج:

يخلط قليل من البصل مع قليل من الفلفل الأحمر المشوي وزيت الزيتون وخل التفاح والملح وفلفل والطماطم المشوية

يخلط الدريسينج مع باقي المكونات

وتقدم السلطة باردة