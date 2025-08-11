قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منها مترو الإنفاق.. وزير الصناعة يستقبل السفير الياباني بالقاهرة لمتابعة المشروعات
"الوزراء": مصر تمتلك إمكانات كبيرة في صناعة الملح بفضل موقعها الجغرافي
الرئاسة الفلسطينية: استهداف الصحفيين جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 11-8-2025
وصول أول قطار من قطارات المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو في مايو 2026
أنس الشريف ومحمد قريقع| إسرائيل تواصل استهداف الصحفيين في غزة.. وهذه لحظاتهما الأخيرة
فيديوهات خادشة وملابس غير لائقة.. البلوجر جومانا نستون تواجه هذه العقوبة
عبدالعاطي: قرار تل أبيب يرسخ الاحتلال ويخرق القانون الدولي
أسعار الذهب اليوم الإثنين 11- 8-2025 في مصر
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي.. والشبكة تبدأ من 10 آلاف جنيه
جيش الاحتلال: إصابة جندي بنيران قناص شمالي قطاع غزة
التهم المدربة.. اللحظات الأخيرة بين جيسيكا وحوت الأوركا

جيسيكا وحوت الاوركا
جيسيكا وحوت الاوركا
ريهام قدري

انتشر مقطع فيديو مؤثر عن مشهد صادم داخل حوض العروض العملاق، وقعت لحظات مأساوية أمام أنظار مئات المتفرجين. 

جيسيكا، المدربة الشابة التي عرفت بعلاقتها القوية بحوت الأوركا الذي ترعاه منذ سنوات، دخلت إلى المياه بثقة، مقتربة من الحوت الضخم الذي بدا في البداية هادئاً.

الجمهور تابع بانبهار وهي تضع يديها على رأسه وتلف ذراعيها حوله في احتضان بدا دافئاً ومألوفاً. لكن فجأة، تغيّر سلوك الحوت؛ حركة قوية ومباغتة سحبت جيسيكا تحت سطح الماء.

 في ثوانٍ، تحول المشهد من عرض بهيج إلى لحظات فزع، إذ شوهدت المياه تتلون بلون أحمر قاتم، بينما دوّت صرخات الذهول في المدرجات.

إدارة الحوض حاولت التدخل فوراً، لكن الوقت كان قد فات.

 كان الحوت قد غاب عن الأنظار في عمق المياه، حاملاً معه المدربة التي أحبته يوما، وانتهى العرض بمأساة لن تُمحى من ذاكرة الحاضرين.

جيسيكا مدربة الاوركا جيسيكا فيديو جيسيكا مع حوت الاوركا

تحذير من خطورة وضع البيض بهذا المكان بالثلاجة

البيض

التهاب بصيلات الشعر.. مشكلة جلدية شائعة لا يجب تجاهلها

التهاب بصيلات الشعر.. مشكلة جلدية شائعة لا يجب تجاهلها
التهاب بصيلات الشعر.. مشكلة جلدية شائعة لا يجب تجاهلها
التهاب بصيلات الشعر.. مشكلة جلدية شائعة لا يجب تجاهلها

عمرها 32 عامًا.. أسرع سيارة سيدان من أودي تطيح بالسيارات الحديثة

أودي

بالبوركيني .. آيتن عامر بإطلالة صيفية | شاهد

ايتن عامر بالبوركيني

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

وائل عبد العزيز: ندمت على دوري فى فيلم "ريكلام" بعد نصيحة سامح الصريطي .. فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

