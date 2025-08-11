التهم المدربة.. اللحظات الأخيرة بين جيسيكا وحوت الأوركا

انتشر مقطع فيديو مؤثر عن مشهد صادم داخل حوض العروض العملاق، وقعت لحظات مأساوية أمام أنظار مئات المتفرجين.

جيسيكا، المدربة الشابة التي عرفت بعلاقتها القوية بحوت الأوركا الذي ترعاه منذ سنوات، دخلت إلى المياه بثقة، مقتربة من الحوت الضخم الذي بدا في البداية هادئاً.

الجمهور تابع بانبهار وهي تضع يديها على رأسه وتلف ذراعيها حوله في احتضان بدا دافئاً ومألوفاً. لكن فجأة، تغيّر سلوك الحوت؛ حركة قوية ومباغتة سحبت جيسيكا تحت سطح الماء.

في ثوانٍ، تحول المشهد من عرض بهيج إلى لحظات فزع، إذ شوهدت المياه تتلون بلون أحمر قاتم، بينما دوّت صرخات الذهول في المدرجات.

إدارة الحوض حاولت التدخل فوراً، لكن الوقت كان قد فات.

كان الحوت قد غاب عن الأنظار في عمق المياه، حاملاً معه المدربة التي أحبته يوما، وانتهى العرض بمأساة لن تُمحى من ذاكرة الحاضرين.