قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محامي أسرة سفاح التجمع يرد على أحمد السبكي: مفيش سفاح تجمع غير واحد بس
عضو المجلس الوطني الفلسطيني: مصر سند لفلسطين وتقدم الدعم منذ النكبة
المقترح المصري القطري.. مفتاح إنقاذ غزة من الكارثة الإنسانية
جايه تتكلم دلوقتي.. المنتج أحمد السبكي يهاجم طليقة سفاح التجمع مطلقة
مروان حمدي لاعب الإسماعيلي يخضع لجراحة ناجحة في قدمه اليمنى
ضياء رشوان: الوسيطان المصري والقطري قاما بإعداد مقترح جديد استنادا إلى مقترح ويتكوف
هل يجوز للمرأة مصافحة زميلها في العمل؟.. أمين الإفتاء يجيب
وزير الزراعة: نبحث مع وزارة البيئة الاستفادة من المخلفات الزراعية في توليد الطاقة
كم ركعة صلاة العشاء الفرض والسنة؟.. صلها 6 ركعات بالخطوات
بذلة جديدة لـ زيلينسكي.. ترامب يجتمع برئيس أوكرانيا بعد آخر لقاء عاصف (تفاصيل)
30 سلعة مخفضة.. أسعار السلع التموينية على بطاقات الدعم
حبس المتهم بالتعدي على زوجة شقيقه بقرية هرية بالزقازيق 4 أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد وفاة حمزة الوزان.. علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

بعد وفاة حمزة ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن
بعد وفاة حمزة ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن
أسماء عبد الحفيظ

شهد الرأي العام خلال الأيام الماضية حالة من الصدمة بعد وفاة الطفل حمزة الوزان إثر تناوله وجبة نودلز شعرية سريعة التحضير، تسببت في تسمم غذائي حاد أودى بحياته خلال ساعات. 

الحادثة المؤلمة أعادت إلى الواجهة تساؤلات مهمة حول سلامة هذه المنتجات المنتشرة في الأسواق، خصوصًا في ظل وجود عبوات مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات يتم تداولها بشكل واسع دون رقابة كافية.

بعد وفاة حمزة الوزان ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن  

في هذا المقال نعرض بشكل منهجي وموثوق كيفية التعرف على النودلز المغشوش، ولماذا لا يجب الوثوق بشكل العبوة فقط، بالإضافة إلى أهم الإجراءات الوقائية التي تحمي المستهلك من خطر التسمم الغذائي الناتج عن هذه المنتجات.

 لماذا شكل العبوة لا يكفي كدليل على سلامة المنتج؟

فى أطار هذا قالت الدكتورة فاطمة الدالى طبيبة السلامة والوقاية والصحة الغذائية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هناك الكثير من المستهلكين يعتمدون على شكل العبوة كعامل رئيسي لتحديد جودة المنتج. إلا أن الغش التجاري تطور بشكل كبير، وأصبحت هناك عبوات مقلدة تكاد تتطابق مع الأصلية من حيث التصميم واللون والشعار، لكن محتواها مختلف تمامًا، وقد يكون خطرًا على الصحة، هذا يشمل استخدام مواد منخفضة الجودة أو منتهية الصلاحية، أو إضافة نكهات صناعية ضارة، أو تخزينها في ظروف غير صحية.

علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

  • رداءة جودة التغليف
    العبوة الأصلية تكون محكمة الإغلاق وتستخدم خامات قوية، بينما العبوات المغشوشة غالبًا ما تكون سهلة التمزق أو غير محكمة.
  • أخطاء في الطباعة أو التصميم
    أي اختلاف طفيف في اللون أو الخط أو الشعار مقارنة بالمنتج الأصلي قد يكون مؤشرًا على الغش.
  • تواريخ غير واضحة أو مضافة بطريقة يدوية
    التواريخ الأصلية تُطبع مباشرة على العبوة بطريقة آلية، بينما التواريخ المزيفة قد تكون ملصقة أو مكتوبة بلون مختلف.
  • عدم وجود بيانات واضحة عن الشركة المصنعة
    غياب اسم الشركة أو عنوان المصنع أو رقم التسجيل التجاري من العلامات التحذيرية.
  • سعر منخفض بشكل غير منطقي
    المنتجات الأصلية لها سعر مستقر، أما المغشوشة فتُباع غالبًا بأسعار أقل بكثير لجذب المستهلك.
  •  رائحة أو طعم غير مألوف
    النكهات الصناعية الرخيصة أو المكونات الفاسدة تعطي رائحة نفاذة أو طعم غير معتاد.

كيف تحمي نفسك وأطفالك من شراء نودلز مغشوش؟

بعد وفاة حمزة الوزان ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن 
  • اشترِ من أماكن موثوقة فقط مثل المتاجر الكبرى أو الصيدليات.
  • لا تشتري المنتجات المعروضة في الشمس أو غير المخزنة بشكل سليم.
  • افحص العبوة بعناية قبل فتحها، وابحث عن أي علامات تلاعب أو تلف.
  • اقرأ المكونات بعناية، وابتعد عن المنتجات التي تحتوي على نكهات صناعية غير معروفة أو مواد حافظة بكميات كبيرة.
  • في حال الشك، لا تستخدم المنتج واحتفظ به كدليل عند الإبلاغ.

ماذا تفعل إذا اشتبهت في منتج مغشوش؟

بعد وفاة حمزة الوزان ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن 

يجب على المستهلك الإبلاغ فورًا عن أي منتج مشتبه فيه إلى جهاز حماية المستهلك أو وزارة الصحة، مع تقديم تفاصيل دقيقة عن اسم المنتج، رقم التشغيلة، والمكان الذي تم الشراء منه. كما يُنصح بعدم التخلص من العبوة حتى يتم فحصها من قبل الجهات المختصة.

هل النودلز ضار في حد ذاته؟

النودلز ليس ضارًا بالضرورة، لكنه يصبح خطرًا عندما يُنتج بطرق غير صحية أو يُستهلك بكميات كبيرة، المنتجات الأصلية التي تلتزم بالمعايير الصحية تخضع لرقابة، وتحتوي على معلومات واضحة للمستهلك، لكن الإفراط في تناول النودلز عمومًا، خاصة الأنواع الغنية بالصوديوم والمواد الحافظة، قد يؤدي إلى آثار صحية سلبية على المدى الطويل، خاصة لدى الأطفال.

الصدمة حمزة وجبة نودلز شعرية سريعة التحضير تسمم غذائي تسمم غذائي حاد النودلز المغشوش خطر التسمم الغذائي لماذا شكل العبوة لا يكفي كدليل على سلامة المنتج الغش التجاري التصميم واللون والشعار منتهية الصلاحية نكهات صناعية ضارة علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن كيف تحمي نفسك وأطفالك من شراء نودلز مغشوش المواد الحافظة الغنية بالصوديوم حمزة الوزان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

قرار عاجل ضد أجنبية أدارات مسكنها للأعمال المنافية للآداب

قرار عاجل ضد أجنبية أدارت مسكنها للأعمال المنافية للآداب

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

هشام مجدي

الجبهة الوطنية ببني سويف يستعد لانتخابات الإعادة بالشيوخ بالاجتماعات والجولات بالقري

ندوة لوحدة سكان الأقصر

وحدة السكان تنظم ندوة توعوية بكنيسة الملاك ميخائيل بمدينة إسنا ضمن مبادرة "رفقًا بالقوارير" بالأقصر

محافظ بني سويف ووكيل المنطقة الازهرية

محافظ بني سويف يلتقي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية الجديد

بالصور

طرق مختلفة لتقطيع وتقديم البطيخ بشكل عملي وجذاب بالصيف

طرق مختلفة لتقطيع وتقديم البطيخ بشكل عملي وجذاب بالصيف
طرق مختلفة لتقطيع وتقديم البطيخ بشكل عملي وجذاب بالصيف
طرق مختلفة لتقطيع وتقديم البطيخ بشكل عملي وجذاب بالصيف

بعد وفاة حمزة الوزان.. علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

بعد وفاة حمزة ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن
بعد وفاة حمزة ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن
بعد وفاة حمزة ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار
حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار
حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

احذر هذه الأطعمة.. أكثر 7 أطعمة تسرع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر
احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر
احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

فيديو

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد