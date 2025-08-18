شهد الرأي العام خلال الأيام الماضية حالة من الصدمة بعد وفاة الطفل حمزة الوزان إثر تناوله وجبة نودلز شعرية سريعة التحضير، تسببت في تسمم غذائي حاد أودى بحياته خلال ساعات.

الحادثة المؤلمة أعادت إلى الواجهة تساؤلات مهمة حول سلامة هذه المنتجات المنتشرة في الأسواق، خصوصًا في ظل وجود عبوات مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات يتم تداولها بشكل واسع دون رقابة كافية.

بعد وفاة حمزة الوزان ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

في هذا المقال نعرض بشكل منهجي وموثوق كيفية التعرف على النودلز المغشوش، ولماذا لا يجب الوثوق بشكل العبوة فقط، بالإضافة إلى أهم الإجراءات الوقائية التي تحمي المستهلك من خطر التسمم الغذائي الناتج عن هذه المنتجات.

لماذا شكل العبوة لا يكفي كدليل على سلامة المنتج؟

فى أطار هذا قالت الدكتورة فاطمة الدالى طبيبة السلامة والوقاية والصحة الغذائية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هناك الكثير من المستهلكين يعتمدون على شكل العبوة كعامل رئيسي لتحديد جودة المنتج. إلا أن الغش التجاري تطور بشكل كبير، وأصبحت هناك عبوات مقلدة تكاد تتطابق مع الأصلية من حيث التصميم واللون والشعار، لكن محتواها مختلف تمامًا، وقد يكون خطرًا على الصحة، هذا يشمل استخدام مواد منخفضة الجودة أو منتهية الصلاحية، أو إضافة نكهات صناعية ضارة، أو تخزينها في ظروف غير صحية.

علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

رداءة جودة التغليف

العبوة الأصلية تكون محكمة الإغلاق وتستخدم خامات قوية، بينما العبوات المغشوشة غالبًا ما تكون سهلة التمزق أو غير محكمة.

أي اختلاف طفيف في اللون أو الخط أو الشعار مقارنة بالمنتج الأصلي قد يكون مؤشرًا على الغش.

التواريخ الأصلية تُطبع مباشرة على العبوة بطريقة آلية، بينما التواريخ المزيفة قد تكون ملصقة أو مكتوبة بلون مختلف.

غياب اسم الشركة أو عنوان المصنع أو رقم التسجيل التجاري من العلامات التحذيرية.

المنتجات الأصلية لها سعر مستقر، أما المغشوشة فتُباع غالبًا بأسعار أقل بكثير لجذب المستهلك.

النكهات الصناعية الرخيصة أو المكونات الفاسدة تعطي رائحة نفاذة أو طعم غير معتاد.

كيف تحمي نفسك وأطفالك من شراء نودلز مغشوش؟

اشترِ من أماكن موثوقة فقط مثل المتاجر الكبرى أو الصيدليات.

لا تشتري المنتجات المعروضة في الشمس أو غير المخزنة بشكل سليم.

افحص العبوة بعناية قبل فتحها، وابحث عن أي علامات تلاعب أو تلف.

اقرأ المكونات بعناية، وابتعد عن المنتجات التي تحتوي على نكهات صناعية غير معروفة أو مواد حافظة بكميات كبيرة.

في حال الشك، لا تستخدم المنتج واحتفظ به كدليل عند الإبلاغ.

ماذا تفعل إذا اشتبهت في منتج مغشوش؟

يجب على المستهلك الإبلاغ فورًا عن أي منتج مشتبه فيه إلى جهاز حماية المستهلك أو وزارة الصحة، مع تقديم تفاصيل دقيقة عن اسم المنتج، رقم التشغيلة، والمكان الذي تم الشراء منه. كما يُنصح بعدم التخلص من العبوة حتى يتم فحصها من قبل الجهات المختصة.

هل النودلز ضار في حد ذاته؟

النودلز ليس ضارًا بالضرورة، لكنه يصبح خطرًا عندما يُنتج بطرق غير صحية أو يُستهلك بكميات كبيرة، المنتجات الأصلية التي تلتزم بالمعايير الصحية تخضع لرقابة، وتحتوي على معلومات واضحة للمستهلك، لكن الإفراط في تناول النودلز عمومًا، خاصة الأنواع الغنية بالصوديوم والمواد الحافظة، قد يؤدي إلى آثار صحية سلبية على المدى الطويل، خاصة لدى الأطفال.