أخبار التكنولوجيا| موتورولا تطلق أول هاتف قابل للطي.. تحديث OxygenOS 16 يصل إلى هذه الأجهزة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

موتورولا تطلق أول هاتف قابل للطي كالكتاب Razr Fold

كشفت شركة موتورولا، عن إضافة جديدة إلى سلسلة هواتفها القابلة للطي خلال معرض CES 2026، بإطلاق هاتف Razr Fold، في خطوة تمثل تحولا واضحا عن هواتف الطي العمودي Flip التي اشتهرت بها العلامة التجارية على مدار السنوات الماضية.

ورغم أن بعض التفاصيل لا تزال غير معلنة؛ أكدت موتورولا عددا من المواصفات الأساسية التي توضح توجه الهاتف وموقعه في فئة الأجهزة القابلة للطي.

هل هاتفك منهم؟.. تحديث OxygenOS 16 يصل إلى هذه الأجهزة

أنهت ون بلس طرح تحديث OxygenOS 16، حيث بدأت الدفعة الأخيرة من الأجهزة المؤهلة بتلقي التحديث الأخير. ويتوفر التحديث المستقر الآن لأجهزة ون بلس نورد سي إي 4 ، وون بلس نورد سي إي 4 لايت 5G ، وون بلس باد.

بترقية في الكاميرا وسعر متوسط.. إليك أهم مواصفات هاتف Realme 16 Pro

تستعد شركة ريلمي للكشف عن سلسلة هواتف ريلمي 16 في يناير 2026، وبينما يتزايد الاهتمام بهذه السلسلة الجديدة، تنتشر الشائعات بكثرة حولها.

وقد رُصد هاتف ريلمي 16 برو مؤخرًا على منصة Geekbench مزودًا بمعالج Dimensity 7300.

ببطارية كبيرة وسعر متوسط.. فيفو تطلق هواتف vivo Y50s 5G و Y50e 5Gهواتف فيفو

وسّعت شركة فيفو تشكيلة هواتفها من سلسلة Y في الصين بإطلاق هاتفي Vivo Y50s 5G وVivo Y50e 5G. يتميز كلا الهاتفين بعمر بطارية طويل، وتصميم متين، وأداء ممتاز لشبكة الجيل الخامس (5G) للاستخدام اليومي.

بترقية في الكاميرا وسعر متوسط.. إليك أهم مواصفات هاتف Realme 16

تستعد شركة ريلمي للكشف عن سلسلة هواتف ريلمي 16 في يناير 2026، وبينما يتزايد الاهتمام بهذه السلسلة الجديدة، تنتشر الشائعات بكثرة حولها.

وقد رُصد هاتف ريلمي 16 برو مؤخرًا على منصة Geekbench مزودًا بمعالج Dimensity 730.