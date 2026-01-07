بعمر بطارية يصل إلى 13 يومًا ..إليك أفضل ساعة ذكية في الأسواق في 2026

تُعزز موتورولا حضورها في عالم الأجهزة القابلة للارتداء خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2026 بإطلاق ساعة Moto Watch، مُعلنةً بذلك عودتها إلى سوق الساعات الذكية بعد إطلاقها ساعة Moto Watch Fit العام الماضي. ويركز الطراز الجديد بشكل أكبر على الصحة واللياقة البدنية، بفضل شراكة مع شركة Polar المتخصصة في علوم الرياضة.

ميزات ساعة Moto Watch

على عكس ساعة Watch Fit المربعة ، تتميز ساعة Moto Watch بتصميم دائري وشاشة OLED مقاس 1.43 بوصة داخل هيكل من الألومنيوم بقطر 47 مم. يوجد تاج من الفولاذ المقاوم للصدأ على الجانب، ويمكن للمستخدمين الاختيار بين أحزمة من السيليكون أو الجلد أو الفولاذ المقاوم للصدأ. تتمتع الساعة بتصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء، بالإضافة إلى تصنيف 1 ATM للاستخدام في المياه الضحلة. تستخدم موتورولا زجاج Gorilla Glass 3 لحماية الشاشة.

ساعات Moto Watch

أما عن أبرز ساعات Moto Watch فهي تتبع اللياقة البدنية. إذ تتتبع ساعة عدد الخطوات، ومعدل ضربات القلب بشكل مستمر، ومستويات الأكسجين في الدم، ومستوى التوتر، وجودة النوم. كما تتضمن العديد من ميزات Polar المعروفة، مثل حساب السعرات الحرارية الذكية، وإعادة الشحن الليلي، ومؤشر النشاط، والتي تركز على التعافي وشدة التمرين بدلاً من مجرد الأرقام. وتشمل الميزات أيضاً تذكيرات بشرب الماء، وتنبيهات الأدوية، وإمكانية تخصيص الأهداف.

من ناحية الساعات الذكية، تدعم ساعة Moto Watch نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ثنائي التردد، وتستقبل المكالمات الهاتفية عبر مكبر صوت وميكروفون مدمجين. ويمكن عرض الإشعارات والملخصات عبر تقنية moto ai من موتورولا، بما في ذلك ميزة "Catch me up" على الهواتف المتوافقة. وتعمل الساعة بنظام تشغيل خاص بموتورولا بدلاً من نظام Wear OS، وتتطلب نظام Android 12 أو أحدث.

يُقدّر عمر البطارية بما يصل إلى 13 يومًا، أو حوالي 7 أيام مع تفعيل خاصية الشاشة الدائمة التشغيل. وتؤكد موتورولا أيضًا أن شحن البطارية لمدة خمس دقائق يكفي لاستخدامها طوال اليوم.

الأسعار والتوافر

يبدأ سعر الساعة من 99.99 يورو مع سوار سيليكون، ويصل إلى 149.99 يورو للنسخة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. ومن المقرر أن تتوفر الساعة في الولايات المتحدة ابتداءً من 22 يناير 2026، بينما ستتوفر عالميًا ابتداءً من فبراير.