قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإيراني: العدو يسعى إلى استنزاف قدراتنا ويحاول إلحاق الضرر بمواردنا الوطنية
ميسي يكشف تفاصيل حياته في ميامي وطموحه لامتلاك نادٍ بعد الاعتزال
اتفاق مفاجئ بين سوريا وإسرائيل.. منطقة منزوعة السلاح ومنتجع سياحي
البابا تواضروس: مشاركة الرئيس السيسي في عيد الميلاد تقليد وطني راسخ يعكس وحدة المصريين
قائد الجيش الإيراني: الاحتجاجات طبيعية.. وتحولها إلى شغب أمر غير مقبول
77 فرصة عمل بشركة سكاي للموانئ ببورسعيد براتب 20 ألف جنيه
تعاون بين هيئة المحطات النووية ومحافظة مطروح لدعم مشروع الضبعة
مقـ.تل 5 وإصابة 24 آخرين.. سقوط حافلة في وادٍ قرب مدينة تالاغانغ الباكستانية
دون إصابات.. إخماد حريق بشاحنة نقل ثقيل بالطريق الصحراوي بالإسكندرية
صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة
أول تعليق من الطبيب المصري الحائز على لقب رجل العام في الشرق الأوسط
أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 7-1-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعمر بطارية يصل إلى 13 يومًا ..إليك أفضل ساعة ذكية في الأسواق في 2026

ساعات موتورولا
ساعات موتورولا
لمياء الياسين

تُعزز موتورولا حضورها في عالم الأجهزة القابلة للارتداء خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2026 بإطلاق ساعة Moto Watch، مُعلنةً بذلك عودتها إلى سوق الساعات الذكية بعد إطلاقها ساعة Moto Watch Fit العام الماضي. ويركز الطراز الجديد بشكل أكبر على الصحة واللياقة البدنية، بفضل شراكة مع شركة Polar المتخصصة في علوم الرياضة.

ميزات ساعة Moto Watch

على عكس ساعة Watch Fit المربعة ، تتميز ساعة Moto Watch بتصميم دائري وشاشة OLED مقاس 1.43 بوصة داخل هيكل من الألومنيوم بقطر 47 مم. يوجد تاج من الفولاذ المقاوم للصدأ على الجانب، ويمكن للمستخدمين الاختيار بين أحزمة من السيليكون أو الجلد أو الفولاذ المقاوم للصدأ. تتمتع الساعة بتصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء، بالإضافة إلى تصنيف 1 ATM للاستخدام في المياه الضحلة. تستخدم موتورولا زجاج Gorilla Glass 3 لحماية الشاشة.

ساعات Moto Watch

أما عن أبرز ساعات Moto Watch فهي تتبع اللياقة البدنية. إذ تتتبع ساعة  عدد الخطوات، ومعدل ضربات القلب بشكل مستمر، ومستويات الأكسجين في الدم، ومستوى التوتر، وجودة النوم. كما تتضمن العديد من ميزات Polar المعروفة، مثل حساب السعرات الحرارية الذكية، وإعادة الشحن الليلي، ومؤشر النشاط، والتي تركز على التعافي وشدة التمرين بدلاً من مجرد الأرقام. وتشمل الميزات أيضاً تذكيرات بشرب الماء، وتنبيهات الأدوية، وإمكانية تخصيص الأهداف.

من ناحية الساعات الذكية، تدعم ساعة Moto Watch نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ثنائي التردد، وتستقبل المكالمات الهاتفية عبر مكبر صوت وميكروفون مدمجين. ويمكن عرض الإشعارات والملخصات عبر تقنية moto ai من موتورولا، بما في ذلك ميزة "Catch me up" على الهواتف المتوافقة. وتعمل الساعة بنظام تشغيل خاص بموتورولا بدلاً من نظام Wear OS، وتتطلب نظام Android 12 أو أحدث.

يُقدّر عمر البطارية بما يصل إلى 13 يومًا، أو حوالي 7 أيام مع تفعيل خاصية الشاشة الدائمة التشغيل. وتؤكد موتورولا أيضًا أن شحن البطارية لمدة خمس دقائق يكفي لاستخدامها طوال اليوم.

الأسعار والتوافر

يبدأ سعر الساعة من 99.99 يورو مع سوار سيليكون، ويصل إلى 149.99 يورو للنسخة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. ومن المقرر أن تتوفر الساعة في الولايات المتحدة ابتداءً من 22 يناير 2026، بينما ستتوفر عالميًا ابتداءً من فبراير.

ساعة Moto Watch ساعة Moto Watch Fit ساعات Moto Watch نظام Wear OS شحن البطارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

حسام حسن

عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

مشغولات ذهبية

وسط زيادة الإقبال.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

فتاة أوكرانية تصافح الرئيس السيسي بقداس عيد الميلاد

فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

محمد صلاح

محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

مشغولات ذهبية

عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ترشيحاتنا

علي جمعة

علي جمعة: المؤمن يعيش في النور ويأنف من الظلمات

الشيخ ماهر المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام

في يوم ميلاد الشيخ ماهر المعيقلي: مسيرة علمٍ وصوتٍ قرآنيٍ عذب

أمين البحوث الإسلامية يستقبل وفد الاتحاد المصري للكيانات الشبابية

لتعزيز الوعي.. أمين البحوث الإسلامية يستقبل وفد الاتحاد المصري للكيانات الشبابية

بالصور

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع دون زيادة وزن

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن

وزيري التعليم العالي والزراعة يناقشان الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء جامعة الغذاء.. صور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

مكرونة الطاسة في 10 دقائق.. طريقة سريعة بطعم المطاعم

مكرونة الطاسة في 10 دقائق
مكرونة الطاسة في 10 دقائق
مكرونة الطاسة في 10 دقائق

بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك

)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك
)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك
)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد