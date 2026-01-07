بترقية في الكاميرا وسعر متوسط.. إليك أهم مواصفات هاتف Realme 16 Pro

تستعد شركة ريلمي للكشف عن سلسلة هواتف ريلمي 16 في يناير 2026، وبينما يتزايد الاهتمام بهذه السلسلة الجديدة، تنتشر الشائعات بكثرة حولها.

وقد رُصد هاتف ريلمي 16 برو مؤخرًا على منصة Geekbench مزودًا بمعالج Dimensity 7300.

هاتف ريلمي 16 برو

على الجانب الآخر تشير التقارير إلى ظهور هاتف ريلمي 16 برو بلس على نفس المنصة، كاشفًا عن معالجه وذاكرة الوصول العشوائي ونظام التشغيل.

هاتف Realme 16 Pro

وكشفت التقارير أن رقم طراز RMX5131 يعود إلى هاتف Realme 16 Pro+ القادم ، وقد ظهر الجهاز نفسه الآن على منصة Geekbench. وأعلنت الشركة رسميًا أن هاتف 16 Pro يعد مزود بشريحة Snapdragon أقوى من Snapdragon 7 Gen 4.

هاتف Realme 16 Pro

يأتي هاتف Realme 16 Pro مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 12 جيجابايت ويعمل بنظام Android 16. وقد أكدت الشركة بالفعل أن الهاتف سيأتي بواجهة Realme UI 7 المبنية على نظام Android.

كشفت ريلمي بالفعل عن سلسلة هواتف Realme 16 Pro وتعاونها مع المصمم الشهير ناوتو فوكاساوا. ستتوفر السلسلة بألوان متعددة، منها الذهبي اللامع، والرمادي اللامع، والوردي الكاميليا، والبنفسجي الأوركيد.

كما ستعلن العلامة التجارية أيضًا عن سماعات Realme Buds Air 8.

ومن المتوقع أن يعمل Realme 16 Pro+ بنظام التشغيل Android 16 مع واجهة Realme UI 7، ويشمل معالج Snapdragon 7 Gen 4 المعدل، مع إمكانية الحصول على 24 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وتخزين يصل إلى 1 تيرابايت.

كما سيتضمن الهاتف بطارية بسعة 6850 مللي أمبير، مع دعم لشحن سريع يصل إلى 80 وات، في المقابل، ظهر Realme 16 Pro مؤخرا على Geekbench مع معالج ميدياتك Dimensity 7300، وهو تحديث أقل مقارنة بالمعالج Snapdragon 7 Gen 4 الموجود في Realme 15 Pro.