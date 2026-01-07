قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في قضية تصنيع المخدرات.. سارة خليفة و27 آخرين يواجهون هذه العقوبة
أسعار الفراخ في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
الدين الأمريكي يقترب من 40 تريليون دولار في 2026| تفاصيل
لاعب الجزائر يوجه اعتذار لـ أشهر مشجع في أمم افريقيا بعد مباراة الكونغو
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بالقطاع الغربي للجنوب اللبناني
الجيش السوري يقصف أهداف قوات سوريا الديمقراطية بحلب.. ما السبب؟
ستارمر: إرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا سيخضع لتصويت البرلمان
مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة لـ فرصة أخيرة
ميلاد يوحّد المصريين.. قداس العيد ورسائل تؤكد أن مصر وطن للجميع
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 7-1-2026
النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية
لا يتضمن إساءة للأديان السماوية.. حيثيات المحكمة بـ«براءة فيلم الملحد»
بترقية في الكاميرا وسعر متوسط.. إليك أهم مواصفات هاتف Realme 16 Pro

لمياء الياسين

تستعد شركة ريلمي للكشف عن سلسلة هواتف ريلمي 16 في يناير 2026، وبينما يتزايد الاهتمام بهذه السلسلة الجديدة، تنتشر الشائعات بكثرة حولها.

وقد رُصد هاتف ريلمي 16 برو مؤخرًا على منصة Geekbench مزودًا بمعالج Dimensity  7300. 

هاتف ريلمي 16 برو

على الجانب الآخر تشير التقارير إلى ظهور هاتف ريلمي 16 برو بلس على نفس المنصة، كاشفًا عن معالجه وذاكرة الوصول العشوائي ونظام التشغيل.

هاتف Realme 16 Pro

وكشفت التقارير أن رقم طراز RMX5131 يعود إلى هاتف Realme 16 Pro+ القادم ، وقد ظهر الجهاز نفسه الآن على منصة Geekbench. وأعلنت الشركة رسميًا أن هاتف 16 Pro يعد مزود بشريحة Snapdragon أقوى من Snapdragon 7 Gen 4.

 هاتف Realme 16 Pro

يأتي هاتف Realme 16 Pro مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 12 جيجابايت ويعمل بنظام Android 16. وقد أكدت الشركة بالفعل أن الهاتف سيأتي بواجهة Realme UI 7 المبنية على نظام Android.

كشفت ريلمي بالفعل عن سلسلة هواتف Realme 16 Pro وتعاونها مع المصمم الشهير ناوتو فوكاساوا. ستتوفر السلسلة بألوان متعددة، منها الذهبي اللامع، والرمادي اللامع، والوردي الكاميليا، والبنفسجي الأوركيد.

كما ستعلن العلامة التجارية أيضًا عن سماعات Realme Buds Air 8.

ومن المتوقع أن يعمل Realme 16 Pro+ بنظام التشغيل Android 16 مع واجهة Realme UI 7، ويشمل معالج Snapdragon 7 Gen 4 المعدل، مع إمكانية الحصول على 24 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وتخزين يصل إلى 1 تيرابايت. 

كما سيتضمن الهاتف بطارية بسعة 6850 مللي أمبير، مع دعم لشحن سريع يصل إلى 80 وات، في المقابل، ظهر Realme 16 Pro مؤخرا على Geekbench مع معالج ميدياتك Dimensity 7300، وهو تحديث أقل مقارنة بالمعالج Snapdragon 7 Gen 4 الموجود في Realme 15 Pro.

هواتف ريلمي هواتف ريلمي 16 سماعات Realme Buds Air 8 نظام التشغيل هاتف 16 Pro

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

عيدروس الزبيدي

التحالف العربي باليمن: «الزبيدي» هرب إلى مكان غير معلوم دون إبلاغ المجلس الانتقالي الجنوبي

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

ضربات التحالف العربي

«التحالف العربي» يُنفّذ ضربة استباقية على المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

قطارات السكك الحديدية

تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية ووسائل الدفع المختلفة

إبراهيم صلاح

بعد تعيينه بساعات .. إيقاف مدرب الزمالك 8 مباريات

بيراميدز

تشكيل بيراميدز في مواجهة جولف يونايتد وديا

الاسكواش

وزير الرياضة يهنئ أبطال إنجلترا المفتوحة للإسكواش للناشئين والناشئات 2026

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

