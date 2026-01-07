ببطارية كبيرة وسعر متوسط.. فيفو تطلق هواتف vivo Y50s 5G و Y50e 5G

وسّعت شركة فيفو تشكيلة هواتفها من سلسلة Y في الصين بإطلاق هاتفي Vivo Y50s 5G وVivo Y50e 5G. يتميز كلا الهاتفين بعمر بطارية طويل، وتصميم متين، وأداء ممتاز لشبكة الجيل الخامس (5G) للاستخدام اليومي.

هواتف فيفو

مواصفات وميزات هاتفي Vivo Y50s 5G و Vivo Y50e 5G



يتميز هاتفا Vivo Y50s 5G و Y50e 5G بتصميم متطابق وحجم مماثل. يحتويان على شاشة LCD مسطحة مقاس 6.74 بوصة بدقة HD+ تبلغ 1600 × 720 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9، ويدعمان معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز. كلاهما حاصل على تصنيف IP64 لمقاومة الماء والغبار، ويبلغ قياسهما 167.30 × 76.95 × 8.19 ملم، ويزن كل منهما 204 جرامات.

يحتوي كلا الهاتفين على معالج Dimensity 6300. يأتي هاتف Vivo Y50e 5G بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت باستخدام ذاكرة eMMC 5.1، بينما يتوفر هاتف Vivo Y50s 5G بثلاثة إصدارات: 6 جيجابايت + 256 جيجابايت، و8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 256 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين UFS 2.2 أسرع.

كما يحتوي كلا الهاتفين على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير، ويدعم Y50e الشحن السريع بقوة 15 واط، بينما يوفر Y50s الشحن السريع بقوة 44 واط. كما يدعم كلا الطرازين الشحن العكسي OTG.

ميزات هاتف فيفو Y50e 5G



من ناحية البرمجيات، تعمل الأجهزة بنظام OriginOS 5 المبني على نظام Android 15. وتشمل مكونات الكاميرا كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة، تدعم تسجيل فيديو بدقة تصل إلى 1080 بكسل. وتشمل ميزات الأمان مسح بصمة الإصبع الجانبي والتعرف على الوجه. وتشمل الميزات الأخرى دعم شريحتين SIM، وشبكة 5G، وواي فاي، وبلوتوث 5.4، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) متعدد الأنظمة، ومنفذ USB من النوع C، ومنفذ سماعة رأس 3.5 ملم، وجهاز تحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء، ومستشعر بصمة الإصبع الجانبي.

سعر وتوافر هاتفي Vivo Y50s 5G و Vivo Y50e 5G

يُباع هاتف Vivo Y50e 5G بسعة تخزين 6 جيجابايت + 128 جيجابايت بسعر 1499 يوان (حوالي 215 دولارًا أمريكيًا).

أما هاتف Vivo Y50s 5G فيبدأ سعره من 1799 يوان (حوالي 260 دولارًا أمريكيًا) لنسخة 6 جيجابايت + 256 جيجابايت، مع خيارات ذاكرة أكبر مثل 8 جيجابايت + 256 جيجابايت و12 جيجابايت + 256 جيجابايت.

ويتوفر كلا الهاتفين بألوان الماسي والأزرق والبلاتيني.