قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إشتروا سيارات وعقارات.. 4 تجار مخدرات يغسلون 40 مليون جنيه
في قضية تصنيع المخدرات.. سارة خليفة و27 آخرين يواجهون هذه العقوبة
أسعار الفراخ في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
الدين الأمريكي يقترب من 40 تريليون دولار في 2026| تفاصيل
لاعب الجزائر يوجه اعتذار لـ أشهر مشجع في أمم افريقيا بعد مباراة الكونغو
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بالقطاع الغربي للجنوب اللبناني
الجيش السوري يقصف أهداف قوات سوريا الديمقراطية بحلب.. ما السبب؟
ستارمر: إرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا سيخضع لتصويت البرلمان
مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة لـ فرصة أخيرة
ميلاد يوحّد المصريين.. قداس العيد ورسائل تؤكد أن مصر وطن للجميع
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 7-1-2026
النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ببطارية كبيرة وسعر متوسط.. فيفو تطلق هواتف vivo Y50s 5G و Y50e 5G

هواتف فيفو
هواتف فيفو
لمياء الياسين

وسّعت شركة فيفو تشكيلة هواتفها من سلسلة Y في الصين بإطلاق هاتفي Vivo Y50s 5G وVivo Y50e 5G. يتميز كلا الهاتفين بعمر بطارية طويل، وتصميم متين، وأداء ممتاز لشبكة الجيل الخامس (5G) للاستخدام اليومي. 

هواتف فيفو

 

مواصفات وميزات هاتفي Vivo Y50s 5G و Vivo Y50e 5G
 

يتميز هاتفا Vivo Y50s 5G و Y50e 5G بتصميم متطابق وحجم مماثل. يحتويان على شاشة LCD مسطحة مقاس 6.74 بوصة بدقة HD+ تبلغ 1600 × 720 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9، ويدعمان معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز. كلاهما حاصل على تصنيف IP64 لمقاومة الماء والغبار، ويبلغ قياسهما 167.30 × 76.95 × 8.19 ملم، ويزن كل منهما 204 جرامات.

يحتوي كلا الهاتفين على معالج Dimensity 6300. يأتي هاتف Vivo Y50e 5G بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت باستخدام ذاكرة eMMC 5.1، بينما يتوفر هاتف Vivo Y50s 5G بثلاثة إصدارات: 6 جيجابايت + 256 جيجابايت، و8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 256 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين UFS 2.2 أسرع.

كما يحتوي كلا الهاتفين على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير، ويدعم Y50e الشحن السريع بقوة 15 واط، بينما يوفر Y50s الشحن السريع بقوة 44 واط. كما يدعم كلا الطرازين الشحن العكسي OTG.

ميزات هاتف فيفو Y50e 5G
 

من ناحية البرمجيات، تعمل الأجهزة بنظام OriginOS 5 المبني على نظام Android 15. وتشمل مكونات الكاميرا كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة، تدعم تسجيل فيديو بدقة تصل إلى 1080 بكسل. وتشمل ميزات الأمان مسح بصمة الإصبع الجانبي والتعرف على الوجه. وتشمل الميزات الأخرى دعم شريحتين SIM، وشبكة 5G، وواي فاي، وبلوتوث 5.4، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) متعدد الأنظمة، ومنفذ USB من النوع C، ومنفذ سماعة رأس 3.5 ملم، وجهاز تحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء، ومستشعر بصمة الإصبع الجانبي.

سعر وتوافر هاتفي Vivo Y50s 5G و Vivo Y50e 5G

يُباع هاتف Vivo Y50e 5G بسعة تخزين 6 جيجابايت + 128 جيجابايت بسعر 1499 يوان (حوالي 215 دولارًا أمريكيًا).

 أما هاتف Vivo Y50s 5G فيبدأ سعره من 1799 يوان (حوالي 260 دولارًا أمريكيًا) لنسخة 6 جيجابايت + 256 جيجابايت، مع خيارات ذاكرة أكبر مثل 8 جيجابايت + 256 جيجابايت و12 جيجابايت + 256 جيجابايت.

ويتوفر كلا الهاتفين بألوان الماسي والأزرق  والبلاتيني.

شركة فيفو سلسلة Y عمر بطارية ذاكرة وصول عشوائي الجيل الخامس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

عيدروس الزبيدي

التحالف العربي باليمن: «الزبيدي» هرب إلى مكان غير معلوم دون إبلاغ المجلس الانتقالي الجنوبي

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

ضربات التحالف العربي

«التحالف العربي» يُنفّذ ضربة استباقية على المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

مصطفى محمد

مدرب الفراعنة السابق: أتمنى تعديل طريقة لعب مصر أمام كوت ديفوار.. ومصطفى محمد سيكون عنصرًا مهمًا

ترشيحاتنا

نائب وزير الصحة

الصحة: نسعي لخفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل بنهاية 2027

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يشارك في التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد بـ 55 كنيسة على مستوى الجمهورية

جانب من القافلة

الصحة تطلق قافلة علاجية وتثقيفية لصحة الفم والأسنان بالعاصمة الجديدة

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد