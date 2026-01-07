رسميا.. جيتور العالمية تبيع 622 ألف سيارة في 2025

حققت علامة جيتور أداءً قويًا في الأسواق العالمية خلال عام 2025، بعدما سجلت مبيعات بلغت 622,590 وحدة، بزيادة 9.5% على أساس سنوي، مسجلةً رقمًا قياسيًا جديدًا للعام. وارتفعت المبيعات التراكمية للعلامة إلى أكثر من 2.15 مليون وحدة خلال سبع سنوات فقط، ما يعكس النمو السريع للعلامة وقدرتها على تعزيز حضورها في قطاعات متعددة، لا سيما فئة سيارات SUV، لتصبح واحدة من أسرع العلامات نموًا عالميًا في هذه الفئة خلال فترة زمنية قصيرة.

وسجلت جيتور زخمًا ملحوظًا في منطقة الشرق الأوسط، محققة نموًا سنويًا تجاوز 80%، مع بيع أكثر من 70 ألف وحدة. كما ارتفعت حصة جيتور إلى 8.45%، محتلة المركز الثالث عالميًا، والأول بين العلامات الصينية. وتصدرت العلامة فئة سيارات SUV الخفيفة للطرق الوعرة في أسواق رئيسية مثل الإمارات وقطر والكويت، بدعم من الطرازات الرائدة من سلسلتي X وT، التي تجمع بين التصميم العملي والمواصفات المتوافقة مع أسلوب حياة المستخدمين الشباب. ويأتي الإطلاق العالمي للطراز الفاخر متعدد الاستخدامات G700 ليعزز الصورة الذهنية للعلامة التجارية، ويدعم حضورها وتنافسيتها في الأسواق الرئيسية.

وعلى المستوى المحلي، تواصل جيتور في مصر، بالتعاون مع قصراوي جروب، تحقيق أداء متميز، مدفوعًا بارتفاع المبيعات وزيادة اهتمام المستهلكين بالعلامة. وتشمل الطرازات المتوفرة في السوق المصري X70 وX70 Plus المجمعة محليًا، وX90 Plus، وDashing، وT1، وT2، ما يوفر للعملاء باقة متنوعة من سيارات SUV العائلية ومتعددة الاستخدامات. وتعتمد قصراوي جروب استراتيجية Travel+ لتعزيز تجربة المستخدم، مع التركيز على تقديم خدمات ما بعد البيع المتميزة ودعم شبكة الوكلاء، بما يضمن رضا العملاء واستدامة المبيعات.