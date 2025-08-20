بعد تسببها في وفاة طفل.. خبير تغذية يكشف أضرار الشعرية سريعة التحضير على الصغار

أكد الدكتور كرم جمال، خبير التغذية، أن النودلز أو الشعيرية سريعة التحضير ، أصبحت من أكثر الوجبات انتشارًا داخل البيوت المصرية، خصوصًا بين الأطفال في المدارس والنوادي، موضحًا أنها عبارة عن دقيق أبيض مقلي في زيوت مهدرجة وخالٍ تمامًا من القيمة الغذائية.

وقال جمال ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، إن النودلز تخلو من الفيتامينات والألياف، وتحتوي فقط على سعرات حرارية فارغة، مما يجعلها غير مشبعة وتؤدي إلى الإفراط في تناولها، وبالتالي تسبب السمنة وارتفاع نسبة السكر في الدم.

وأضاف أن خطورة النودلز تكمن في محتواها العالي من الصوديوم، مشيرًا إلى أن العبوة الواحدة تحتوي على الاحتياج اليومي الكامل للفرد من الصوديوم، وإذا تناول الشخص أكثر من عبوة فقد يصل لمستويات حرجة تهدد الأطفال تحديدًا بمشاكل في القلب أو تسمم بالصوديوم، خاصة إذا كانوا يعانون أصلًا من أمراض قلبية.

وأشار إلى أن الشعيرية تُقلى عادة في زيوت نخيل مهدرجة، وهي أخطر أنواع الدهون التي تؤدي إلى تصلب الشرايين والجلطات وأمراض القلب عند الإفراط في استهلاكها.

وكشف أن مكسبات الطعم المضافة للنودلز تحتوي على مادة غلوتامات أحادية الصوديوم (MSG)، المعروفة بالملح الصيني، موضحًا أنها تسبب فقدان حساسية التذوق الطبيعية وقد تؤدي إلى نوع من الإدمان الغذائي، وهو ما يفسر إقبال الأطفال عليها ورفضهم الطعام المنزلي الطبيعي.