محدش ينشر حاجة بجسمي أو شعري.. سما المصري تعلن الاعتزال وارتداء الحجاب

أعلنت الفنانة سما المصري، اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي، وإغلاق كل حساباتها، وارتدائها الحجاب، وطالبت جمهورها بدعمها في تلك الخطوة.

سما المصري ترتدي الحجاب

وقالت سما المصري في بث مباشر عبر فيسبوك :"أنا قفلت الانستجرام وهقفل الفيس بعد الفيديو دا والتيك توك مسحت من عليه كل حاجه… أنا في صراع نفسي مش قادره أتحمله.. يارب توب عليا تعبت والله اقبلها مني ياارب توبة نصوحه لوجهك الكريم.. ومااقلعش الحجاب تاني يارب".

وتابعت: “لو بتحبوا النبي محدش ينشر حاجه ليا بجسمي ولا شعري تاني انا لبست الحجاب..عشان خاطر النبي ماتنشروش حاجات بجسمي..أبوس ايدكم”.

واعتادت سما المصري على أثارة الجدل في أوقات سابقة بمحتواها على منصات التواصل.