فيلسوف حقيقى .. عمرو أديب يتغزل بالهضبة في أحدث ظهور

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالفنان عمرو دياب في أحدث ظهور عبر موقع التواصل الاجتماعي أكس.

وكتب عمرو أديب في منشور: "‏كل الناس تعرف عمرو دياب الفنان العالمى لكن لم تتح الفرصة لاكتشاف مخ الهضبة الرجل يتمتع بثقافة عامة راقية ومتابعة للأحداث بشكل دقيق، وعنده الكثير من الاراء الجدلية طبعا البعض لا يتخيل الفنانين بهذا العمق ولكن بعد عشرة سنين عمرى دماغ كبيرة مختلفة واكثر المرات لما نتكلم ونتجادل اجد عنده اجابات كثيرة وفى فنون الحياة ابن دياب فيلسوف حقيقى".

وتابع: “هو يستحق المكانة لانه موهوب ومعها مخ جميل وغنى.. كل صيف عندنا جلسات مطولة، فنحن تقريبا عندنا نفس المسيرة فى مجالين مختلفين عمرو فنان متميز بحق يقرأ كتب ويحلل مواقف فرصة معلومة لا يعرفها احد غير خطفوني !”.

وعلى صعيد آخر واصل النجم عمرو دياب تأكيد ريادته للمشهد الغنائي العربي، بعدما حافظ ألبومه الجديد “ابتدينا” على صدارته لكافة المنصات الموسيقية في الشرق الأوسط للأسبوع الرابع على التوالي، محققًا أرقامًا غير مسبوقة من حيث الاستماع والمبيعات والمشاهدات.

وعلى صعيد قوائم بيلبورد عربية، تصدّر عمرو دياب ثلاث قوائم دفعة واحدة:

• رقم 1 في قائمة Billboard Arabia Hot 100 لأكثر الفنانين تأثيرًا وانتشارًا.

• رقم 1 في قائمة Top 50 TikTok لأكثر الأغاني تداولًا على تيك توك.

• رقم 1 في قائمة Top 50 Egypt لأكثر الأغاني استماعًا داخل مصر.

وفي قوائم Apple Music وiTunes، جاء الألبوم في المركز الأول كالأكثر مبيعًا، سواء على مستوى الألبومات أو الأغاني، في سابقة تؤكد جماهيريته القوية على منصات التحميل والشراء الرقمي.

أما من حيث نسب الاستماع، فقد تربعت أغاني الألبوم على:

• رقم 1 في قائمة الأكثر استماعًا على Spotify (يوميًا وأسبوعيًا).

• رقم 1 على أنغامي في القوائم اليومية والأسبوعية، إلى جانب تصدره قائمة “أنغامي توب مصري”.

• رقم 1 على Shazam كأكثر الأغاني بحثًا واستخدامًا في المنطقة.



ومن ناحية أخرى يستعد النجم عمرو دياب لاحياء حفل كبير في مهرجان العلمين يوم ١ أغسطس القادم.