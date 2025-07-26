قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منع 23 متهما فى قضية منصة VSA من السفر
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الأساسي ضد ميلان فى ودية هونج كونج
بنسبة نجاح 53.99%.. اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025
رئيس الوزراء المجري: خطر الحرب العالمية الثالثة يتزايد
موعد إعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025
الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الداخلية
ثنائي البنك الأهلي وزد يغادران المعسكر في الطريق إلى الزمالك
النيابة العامة تحذر من انتشار منصات الاستثمار الوهمية
فتوح يظهر في "بورتو ساوث بيتش" بعيدًا عن معسكر الزمالك
الصين: 69 مليار يوان لـ استبدال السلع الاستهلاكية القديمة لدى المواطنين
فيلسوف حقيقى .. عمرو أديب يتغزل بالهضبة في أحدث ظهور
فلوس ومشاهدات .. مفاجأت في أزمة فتاة مترو الأنفاق مع الشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فيلسوف حقيقى .. عمرو أديب يتغزل بالهضبة في أحدث ظهور

عمرو أديب وعمرو دياب
عمرو أديب وعمرو دياب
سارة عبد الله

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالفنان عمرو دياب في أحدث ظهور عبر موقع التواصل الاجتماعي أكس.

وكتب عمرو أديب في منشور: "‏كل الناس تعرف عمرو دياب الفنان العالمى لكن لم تتح الفرصة لاكتشاف مخ الهضبة الرجل يتمتع بثقافة عامة راقية ومتابعة للأحداث بشكل دقيق، وعنده الكثير من الاراء الجدلية طبعا البعض لا يتخيل الفنانين بهذا العمق ولكن بعد عشرة سنين عمرى دماغ كبيرة مختلفة واكثر المرات لما نتكلم ونتجادل اجد عنده اجابات كثيرة وفى فنون الحياة ابن دياب فيلسوف حقيقى". 

وتابع: “هو يستحق المكانة لانه موهوب ومعها مخ جميل وغنى.. كل صيف عندنا جلسات مطولة، فنحن تقريبا عندنا نفس المسيرة فى مجالين مختلفين عمرو فنان متميز بحق يقرأ كتب ويحلل مواقف فرصة معلومة لا يعرفها احد غير خطفوني !”.

وعلى صعيد آخر واصل النجم عمرو دياب تأكيد ريادته للمشهد الغنائي العربي، بعدما حافظ ألبومه الجديد “ابتدينا” على صدارته لكافة المنصات الموسيقية في الشرق الأوسط للأسبوع الرابع على التوالي، محققًا أرقامًا غير مسبوقة من حيث الاستماع والمبيعات والمشاهدات.

وعلى صعيد قوائم بيلبورد عربية، تصدّر عمرو دياب ثلاث قوائم دفعة واحدة:
    •    رقم 1 في قائمة Billboard Arabia Hot 100 لأكثر الفنانين تأثيرًا وانتشارًا.
    •    رقم 1 في قائمة Top 50 TikTok لأكثر الأغاني تداولًا على تيك توك.
    •    رقم 1 في قائمة Top 50 Egypt لأكثر الأغاني استماعًا داخل مصر.

وفي قوائم Apple Music وiTunes، جاء الألبوم في المركز الأول كالأكثر مبيعًا، سواء على مستوى الألبومات أو الأغاني، في سابقة تؤكد جماهيريته القوية على منصات التحميل والشراء الرقمي.

أما من حيث نسب الاستماع، فقد تربعت أغاني الألبوم على:
    •    رقم 1 في قائمة الأكثر استماعًا على Spotify (يوميًا وأسبوعيًا).
    •    رقم 1 على أنغامي في القوائم اليومية والأسبوعية، إلى جانب تصدره قائمة “أنغامي توب مصري”.
    •    رقم 1 على Shazam كأكثر الأغاني بحثًا واستخدامًا في المنطقة.


ومن ناحية أخرى يستعد النجم عمرو دياب لاحياء حفل كبير في مهرجان العلمين يوم ١ أغسطس القادم.

عمرو دياب عمرو أديب النجم عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. تم اعتمادها عبر رابط بوابة الأزهر استعلم الآن

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة لهؤلاء الطلاب في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الدبلومات 2025

العلوم الإدارية 65% وهندسة 96% وتجارة 84.1%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

تنسيق الجامعات 2025

رابط المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. التسجيل في هذا الموعد

وزير التربية والتعليم

موعد تسليم شهادات الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إتاحة التحسين للطلاب المتضررين من نتيجة الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

منح دراسية.. مفاجأة لبعض طلاب الثانوية العامة 2025 بتنسيق الجامعات الأهلية

وزير التربية والتعليم

16 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2025

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مراسل القاهرة الإخبارية: مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في جنوب لبنان

صورة أرشيفية

القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية

أرشيفية

خبير تربوي: نظام البكالوريا الجديد بديل واعد يخفف عبء الثانوية العامة

بالصور

كاديلاك ماري كاي الوردية الأيقونية تتحول إلى سيارة كهربائية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

وسط محاولات خلاص ترامب من التهمة المشينة.. مسئول قانوني أمريكي يستجوب شريكة إبستين

إبستين وماكسويل
إبستين وماكسويل
إبستين وماكسويل

فورد لا تصنع السيارات فقط.. سعر صابونة برونكو F-150

صابونة فورد برونكو
صابونة فورد برونكو
صابونة فورد برونكو

بعد إصابة المذيع إبراهيم الكرداني به.. ما هو مرض الحزام الناري وأعراضه؟

الإعلامي إبراهيم الكرداني
الإعلامي إبراهيم الكرداني
الإعلامي إبراهيم الكرداني

فيديو

أنغام داخل مستشفى بألمانيا

بعد شائعة مرضها.. أنغام ترد بصورة من داخل مستشفى في ألمانيا

منة عدلي القيعي

جهاز تنفس صناعي ودكتور إسعاف.. منة القيعي تكشف عن أغرب فرح في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد