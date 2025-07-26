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عمرو دياب يشعل حفل الرياض وسط أكبر حضور جماهيري | صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو دياب يشعل حفل الرياض وسط أكبر حضور جماهيري | صور

عمرو دياب
عمرو دياب
ميرنا محمود

ليلة أسطورية عاشها النجم الكبير عمرو دياب في حفله الكبير والذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم بالرياض.

احتشد الالآف قبل الحفل بساعات في انتظار الهضبة الذي يحقق أرقاما قياسية بألبومه الجديد "ابتدينا"، وهتف الجمهور بأغنيات "بابا" و "خطفوني" قبل انطلاق الحفل من فرط الحماس.

وصعد عمرو دياب إلى المسرح على أنغام أغنيته يا أنا يا لأ وسط تفاعل كبير من الجمهور .

وأبدى الهضبة سعادته بالغناء في الرياض التي أصبحت حفلاته فيها ماركة مسجلة خلال السنوات الأخيرة ، محققة أعلى حضور جماهيري لفنان عربي في عاصمة المملكة.

وقدم الهضبة مجموعة من أجمل أغنياته منها :
ده لو اتساب، خطفوني، بالاضافة إلى أغنية بابا التي رددها معه الجمهور لأكثر من مرة.

وواصل الفنان عمرو دياب حفله ليقدم اغنيات شايف قمر، متقلقش، قمرين، وياه، وغلاوتك، و ميدلي نور العين - ليلي نهاري - العالم الله.

عقب الحفل حيا الهضبة جمهور الرياض الذي استقبله بحفاوة بالغة على مدار ساعتين .

وعلى صعيد آخر واصل النجم عمرو دياب تأكيد ريادته للمشهد الغنائي العربي، بعدما حافظ ألبومه الجديد “ابتدينا” على صدارته لكافة المنصات الموسيقية في الشرق الأوسط للأسبوع الرابع على التوالي، محققًا أرقامًا غير مسبوقة من حيث الاستماع والمبيعات والمشاهدات.

وعلى صعيد قوائم بيلبورد عربية، تصدّر عمرو دياب ثلاث قوائم دفعة واحدة:
    •    رقم 1 في قائمة Billboard Arabia Hot 100 لأكثر الفنانين تأثيرًا وانتشارًا.
    •    رقم 1 في قائمة Top 50 TikTok لأكثر الأغاني تداولًا على تيك توك.
    •    رقم 1 في قائمة Top 50 Egypt لأكثر الأغاني استماعًا داخل مصر.

وفي قوائم Apple Music وiTunes، جاء الألبوم في المركز الأول كالأكثر مبيعًا، سواء على مستوى الألبومات أو الأغاني، في سابقة تؤكد جماهيريته القوية على منصات التحميل والشراء الرقمي.

أما من حيث نسب الاستماع، فقد تربعت أغاني الألبوم على:
    •    رقم 1 في قائمة الأكثر استماعًا على Spotify (يوميًا وأسبوعيًا).
    •    رقم 1 على أنغامي في القوائم اليومية والأسبوعية، إلى جانب تصدره قائمة “أنغامي توب مصري”.
    •    رقم 1 على Shazam كأكثر الأغاني بحثًا واستخدامًا في المنطقة.


ومن ناحية أخرى يستعد النجم عمرو دياب لاحياء حفل كبير في مهرجان العلمين يوم ١ أغسطس القادم.

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