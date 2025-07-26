هل يقصد عمرو دياب ؟.. تامر حسني لمطرب شهير: عيب تقول كده

أثار الفنان تامر حسني الجدل بمنشور غاضب مستنكرا فعل أحد المطربين ،وذلك بعد أن أشار الهضبة عمرو دياب أن ألبومة “الجديد لينا “معاد تصدر الترتيب الرابع بالتريند ،رغم أن الألبوم ليس في هذا الترتيب.

تامر حسني يثير التكهنات بشأن عمرو دياب

وكتب تامر حسني عبر حسابه على إنستجرام باستخدام خاصية القصص القصيرة: “مش غريبة شوية لما الفنان الكبير اللي بحبه وبقدره، ينزل صورتي عنده في الاستوري بكذا طريقة أن أنا رقم ٤!!؟ وهو عارف إن ألبومي مش 4، بدليل ترتيب تريند اليوتيوب اللي ألبومي كله احتله، وكنت رقم 1 من أول يوم في الأسبوع الأول من نزوله”.

وأضاف تامر حسني: “برضو ناس جمعتلي النتائج دي بس منزلتهاش عموما، هو ترتيب وبيتغير كل شوية، لينا ولزملائنا المطربين لما بينجحوا … الفكرة إن “ألبوم لينا معاد“ أنا تعبت فيه، والناس بتتكلم عنه بكل خير وده الأهم، فمش محتاج أعمل كده”.

وتابع تامر حسني: “أنا لما كنت تقريبا ١٠ أيام رقم 1 في أسبوع نزول الألبوم “لينا معاد”، زي ما انتوا شايفين أهوه في الفيديو اللي اضطريت أنزله أغانيا في التريند أعلى وهو كان تحت… احتراما ليه ولمحبينه منزلتش صورته وهي تحت، ولا نزلت أي خبر يقول إن ألبومي متصدر عليه، كنت بحتفل مع جمهوري دون المساس بصورة أو اسم أي فنان احتراما لمجهوده… بس مش عارف ليه هو يعمل كده، لأنه أكبر من كده ومش محتاج يعمل كده!! وعموما، ألف مبروك”.

ويواصل النجم عمرو دياب تأكيد ريادته للمشهد الغنائي العربي، بعدما حافظ ألبومه الجديد ابتدينا على صدارته لكافة المنصات الموسيقية في الشرق الأوسط ،مؤكدا ذلك بسكرين يوضح صدارتة و ترتيب تامر حسني للمركز الرابع في نسب المشاهدة.



