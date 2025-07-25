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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

زيارة غير متوقعة من عمرو دياب لصالة علي مظهر في الساحل

عمرو دياب
عمرو دياب
منار نور

شارك مدرب اللياقة الشهير علي مظهر متابعيه بمقطع فيديو من داخل صالة الألعاب الرياضية الخاصة به على أحد شواطئ الساحل الشمالي، حيث فاجأ الجميع بزيارة غير متوقعة من المطرب عمرو دياب.

وظهر الهضبة وسط أجواء رياضية حماسية، داخل منطقة التمارين، وسط ترحيب كبير من المتدربين.

وعلّق علي مظهر على الزيارة قائلاً:"الراجل ده أسطورة وأخويا الكبير.. داعم لينا وبيموت في الناس الناجحة وبيزقّنا كلنا لقدام".

يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ساهر له في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 30 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

وكشف عمرو دياب، عن بوستر حفلته في بيروت، بعد فترة من الحديث عنها والتكتم على تفاصيلها.

عمرو دياب المطرب عمرو دياب الساحل الشمالي

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