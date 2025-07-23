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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد شميس: عمرو دياب يجدد موسيقاه سنويا وألبوم آمال ماهر عودة قوية

عمرو دياب وآمال ماهر
عمرو دياب وآمال ماهر
إسراء صبري

تحدث الناقد الفني محمد شميس عن أبرز ألبومات صيف 2025، مشيدا بتجديد الفنان عمرو دياب لمشروعه الموسيقي، وعبر عن سعادته بعودة المطربة آمال ماهر إلى الساحة الفنية بعد غياب.

وقال خلال حواره ببرنامج “أنا وهو وهي” على قناة *صدى البلد*، «عمرو دياب يسعى في كل ألبوم لتقديم أفكار موسيقية جديدة، ما يجعل البعض يشعر بأن الأسلوب الذي اعتادوا عليه لم يعد موجودًا، لكنه في الواقع يواصل تطوير مشروعه الفني».

وأوضح أن أغنية "خطفوني"، ذات الإيقاع المقسوم اليوناني، حققت أكبر انتشار جماهيري من ألبوم دياب الجديد بعد ثلاثة أسابيع من طرحه، مذكرًا بأن دياب كان أول من قدّم هذا الأسلوب عام 1988 في أغنية "نعشق القمر"من ألبوم "ميال". 

واسترسل: الألبوم يضم الوان موسيقية متنوعة، منها أغنية "ابتدينا" التي تمزج بين موسيقى الهاوس والفلامنكو، وأغنية “يا بابا” التي تجمع بين الطابع الشرقي والغربي.

وأشار إلى أن نجاح ألبومات دياب يرتبط بثبات قواعد مشروعه الموسيقي مع إدخال عناصر جديدة كل عام، لافتًا إلى تميّز التعاون الأخير بين دياب ونجله عبدالله في أغنية مشتركة.

وفيما يخص عودة آمال ماهر، أعرب عن تقديره لألبومها الجديد قائلاً: «آمال ماهر من أهم الأصوات في مصر، وقدمت ألبومًا قويًا فنيًا، لكنه يغلب عليه الطابع الدرامي، ما يجعله بعيدًا عن أجواء الصيف رغم جمال أغانيه».

وأضاف: «نحتاج لوجود أصوات مثل آمال ماهر، شيرين عبدالوهاب، وأنغام بشكل مستمر، فهذه المواهب تمثل قوة مصر الغنائية. وأتمنى أن يحرص الفنانون على إصدار ألبومات جديدة بانتظام دون فترات انقطاع طويلة بين كل عمل وآخر».

عمرو دياب آمال ماهر شيرين عبدالوهاب أنغام

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