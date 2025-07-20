ليلة نارية .. عمرو دياب يعلّق على حفله في الساحل الشمالي

تألّق النجم الكبير عمرو دياب ليلة أمس في حفل خاص لصالح إحدى شركات العقارات، أقيم في منطقة سيدي حنيش بالساحل الشمالي.

وشارك "الهضبة" جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" مجموعة من الصور من الحفل، وعلّق عليها قائلًا: "كانت هذه الليلة نارية.. عمرو دياب أشعل المسرح بأغنية تلو الأخرى وطاقة لا تُوقَف."

وقدم "الهضبة" خلال الحفل مجموعة من أجمل أغنياته على مدار ساعتين، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وكعادته، صعد عمرو دياب إلى المسرح على أنغام أغنية "يا أنا يا لأ"، وتوالت الأغنيات، حيث قدم: "بحبّه"، "لو اتساب"، "قمرين"، "وغلاوتك"، إلى جانب ميدلي من أغاني "العالم الله"، "نور العين"، و"ليلي نهاري".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع أغنيات ألبومه الجديد "ابتدينا"، حيث رددوا معه أغاني "خطفوني" و"شايف قمر"، فيما تألّق "الهضبة" في أداء أغنية "بابا" بناءً على طلب الجمهور، وقدّمها بنسخة شرقية على إيقاعات فرقته الموسيقية.

يُذكر أن النجم عمرو دياب يستعد لإحياء حفل كبير يوم 1 أغسطس، ضمن فعاليات مهرجان العلمين.