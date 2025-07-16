أصالة وأحمد سعد وعمرو دياب.. ماذا يحدث في سوق الموسيقى؟

يعد صيف 2025 موسماً استثنائياً لإطلاق الألبومات في مصر، إذ شهد تحولا من انتشار الأغاني السينجل إلى عودة قوية للألبومات الكاملة.

ويشهد سوق الموسيقى والأغاني منافسة واضحة بين المشاهير الكبار، بداية من الهضبة عمرو دياب وأصالة وتامر حسني إلى عودة فنَّانين سابقين كـحسام حبيب وآمال ماهر وجنات.

ألبومات جديدة

أشعل الفنان عمرو دياب الموسم الصيفي بألبومه الجديد "ابتدينا" الذي يضم 15 أغنية جديدة ومتنوعة تعاون فيه مع كبار الشعراء والملحنين مثل تامر حسين وعمرو مصطفى.

وتصدر الألبوم قوائم الأغاني الأكثر استماعا عبر المنصات المختلفة وخاصة يوتيوب الذي شهد عودة أغاني الهضبة بعد سنوات من الغياب.

في الوقت نفسه طرحه الفنان أصالة نصري ألبومها الحزين “ضريبة البعد”باللهجة المصرية ورغم ازدحام الموسم إلا أنه لاقى تعليقات إيجابية وحقق أرقام استماع عالية أيضا.

أيضا طرح الفنان رامي جمال ألبوم "محسبتهاش" ورغم أن أغنياته تواجدت على المنصات في نفس موعد طرح ألبوم الهضبة عمرو دياب إلا أن جمهوره منحه الوقت الكافي من الاستماع والمتابعة.

ورغم التأجيلات طرح الفنان تامر حسني ألبومه الجديد "لينا معاد" الذي يضم دويتو مع الكينج محمد منير.

بعد أشهر قليل من طرح ألبوم أحمد سعد "حبيبنا"، فاجأ جمهوره بالإعلان عن ألبوم جديد باسم "بيستهبل" ليشعل الموسم الصيفي.

عودة الغائبين

يشهد الموسم عودة الفنان آمال ماهر بألبوم جديد وحفلات في الساحل الشمالي، وهو أول ألبوم لها منذ 2019.

طرحت آمال ماهر أغنية خبر عاجل من ألبوم “حاجة غير”، ومن المقرر مشاركة جمهورها باقي أغاني الألبوم خلال أيام.

أيضا يستعد حسام حبيب لإطلاق ألبومه بعد غياب 8 سنوات، ويعد الجمهور بمزيج من الطرب والإيقاعات الشعبية.

وأطلق حسام حبيب أغنية "سيبتك" على يوتيوب فيما قرر طرح ألبومه الصيفي على جزأين بفواصل زمنية متباعدة.

كما ستطرح الفنانة نانسي عجرم ألبومها الحادي عشر خلال الصيف، بعد تأجيلات طويلة، باللهجة المصرية.

أيضا تتواجد الفنانة جنات في الموسم الصيفي المزدحم هذا العام، بألبومها الغنائي الجديد "ألوم على مين"، التي كشفت عن بوستره الرسمي استعدادًا لطرح أغنياته خلال الأيام القليلة المقبلة.