بيستهبل.. أحمد سعد يطلق أولى أغنيات ألبومه الجديد.. فيديو

أطلق النجم أحمد سعد قبل قليل الأغنية الأولى من ألبومه الجديد "بيستهبل" والتي حملت نفس الاسم على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

وتعد الأغنية هي الأولى ضمن عدة مفاجآت أعدها أحمد سعد لجمهوره في ألبومه الجديد، حيث يقدم ألبوما يضم مجموعة مختلفة من الأغنيات ذات الألوان الغنائية المختلفة، والأغنية الجديدة من تأليف فلبينو وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس ومن إخراج طه التونسي، وفي لفتة طريفة في مقدمة الأغنية.. كتب أحمد سعد، تم تصوير هذه الأغنية قبل اختراع الذكاء الاصطناعي والذكاء عموما.

ألبوم أحمد سعد

ومن المقرر إطلاق ٥ أغنيات من الألبوم اليوم أطلق عليهم أحمد سعد "الوش الأول" والبداية كانت مع "بيستهبل" ويطلق أغنية "أخويا" الساعة السادسة وأغنية "مكسرات" الساعة السابعة وأغنية "تاني" الساعة الثامنة وأغنية "بطة" الساعة التاسعة"، وكان سعد كشف عن تعاقده مع شركة ڤيرال ويف لتوزيع الألبوم عالميا وبطريقة أكثر احترافية

*كلمات أغنية بيستهبل*

فيه إيه

بأعصابنا بيستهتر.. أكمنه حلو يا ناس وأسمر

جري وسابني.. وعذبني.. آسف لفظاعة المنظر

بجمهوره بيستهتر .. وإحنا نحبه كمان أكتر

وخدنا في دوكة.. بحلاوته.. وسين وجيم وفتح محضر

لازم أقوله

بيستهبل بيستهبل .. وأنا في غرامه بستقتل

ولو عمل إيه.. أنا بحبه

بيستعبط بيستعبط.. بعضلات قلبه يستعرض

ولو راح فين.. لازق جنبه

يا جدع أنت ما تستهدى.. جميل زيك لازم يهدى

بتتعصب.. وأنا استغرب

سيبلك ١٠٠ سيب واحدة

بتستنصح بتستنصح.. مطلع قلبي عالمسرح

ساعة تجبني.. ساعة تسبني

أقول إيه .. مش عارف اشرح

لا أنا أقوله

بيستهبل بيستهبل .. وانا في غرامه بستقتل

ولو عمل ايه .. انا بحبه

بيستعبط بيستعبط .. بعضلات قلبه يستعرض

ولو راح فين .. لازق جنبه