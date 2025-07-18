أحمد السماحي: عمرو دياب مش شايف حد.. وخاض حرب شوارع مع محمد فؤاد

أكد الكاتب أحمد السماحي أن عمرو دياب ما زال يحتفظ بمكانته على القمة في عالم الغناء، مشيرًا إلى أن حرب الشوارع التي نشأت بينه وبين محمد فؤاد في التسعينيات كانت أحد أبرز أحداث الساحة الغنائية في هذه الفترة.

وأضاف السماحي:"كان في عربيات زمان بتروج للمطربين، وكنا بنتابع الصراع بينهم بكل شغف".

ظهور جيل جديد من المطربين

وأوضح السماحي أن ظهور مطربين مثل راغب علامة وتامر حسني وعمرو مصطفى لم يؤثر في مكانة عمرو دياب، الذي أثبت أنه الهضبة الذي لا يتأثر بتواجد أي مطرب جديد.

وقال السماحي:"عمرو دياب مازال ثابتًا على القمة ولم يتأثر بأي منافسة".

عمرو دياب مركز على نفسه

وأشار السماحي إلى أن عمرو دياب يركز تمامًا على نفسه وأعماله، ولا يتأثر بالمنافسة ويتابع الساحة العالمية بشكل مستمر، وهو ما يظهر من خلال إصداره لـ 15 أغنية في فترة قصيرة، قائلًا:"فكرة نزول 15 أغنية تدل على أنه مبيشتغلش غير لنفسه فقط".

وكشف السماحي عن وجود غيرة بين عمرو دياب وبعض المطربين مثل تامر حسني ورامي صبري، الذي تأثر بشكل كبير بـ لون عمرو دياب في بداياته، وكان يقلده.

وأكد السماحي أن المنافسة شيء إيجابي في صناعة الفن، والغيرة موجودة والمنافسة دي حاجة كويسة جدًا".