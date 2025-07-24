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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد سعد: عمرو دياب نزل ألبوم مختلف وخلاني أقدم أفكار جديدة

أحمد سعد
أحمد سعد
علي مكي

أكد الفنان احمد سعد، أن موسم الصيف هذا العام منتعش في سوق الأغاني ولم يشاهد هذا الموسم منذ أكثر من 10 أو 15 سنة، قائلا: "بقالنا مش أقل من 10 سنين تغيب عنا هذه الانتعاشة ويكون في هذا الحجم من الالبومات اللي نزلت وكلها مميزة".

وأضاف احمد سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن كل النجوم قدموا اغاني رائعة منهم رامي جمال وتامر حسني وعلى رأس الكل عمرو دياب، مشيدا بألبوم الهضبة قائلا: "نزل ألبوم مختلف بالنسبة له هو كمان وأنا قررت اشتغل في حته لوحدي".

وتابع: "عمرو دياب نزل ألبوم مختلف وخلاني أفكر في أفكار جديدة"، ومزح قائلا: "أنا بحب استهبل في حته لوحدي ومليش دعوة بحد وقلت لعمرو اخويا واتفقت معاه يظهر معايا في الفيديو وهو نجم كبير وعنده معجبين وهو اللي شجعني على الفكرة".

أحمد سعد عمرو دياب موسم الصيف

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