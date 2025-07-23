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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد سعد يطلق "حبيبي ياه ياه" بمشاركة عفروتو ومروان موسى

أحمد سعد
أحمد سعد
قسم الفن

أطلق النجم أحمد سعد قبل قليل أغنيته الجديدة "حبيبي ياه ياه" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة ضمن أغاني "الوش الثاني" من ألبومه الجديد "بيستهبل" بمشاركة عفروتو ومروان موسى في أول تعاون غنائي بين الثلاثي.
 


الأغنية الجديدة من ألحان أحمد سعد وعفروتو ومروان موسى وأحمد طارق يحيى، وهي من كلمات فلبينو ومن توزيع أحمد طارق يحيى وميكس هاني محروس وماستر مازن مراد.

وأطلق أحمد سعد أغاني الوش الثاني من ألبومه الجديد "بيستهبل" اليوم بداية من الساعة الخامسة مساء بعد تصدر أغاني "الوش الأول" التريند عبر منصات التواصل المختلفة على مدار الأسبوع الماضي في مصر وعدد كبير من دول الوطن العربي والعالم وهي أغنيات " بطة ومكسرات وتاني وأخويا وبيستهبل".

*كلمات أغنية حبيبي ياه ياه*

حبيبي ياه ياه

حبيبي عنده معاد 
هاجيبله طيارة
ودا لاجل الحب
ركبت فيها لوحدي 
ده نسيني يا خسارة 
وده لاجل الحب
ضربني نار بعنيه عديتها ما عاتبتوش 
وده لاجل الحب
لطعني من ساعتين قال أيه بيظبط روج
وده لاجل الحب
اديته باسورداتي وسنابي أنا قفلته
ودا لاجل الحب
جبتله بيستاشيو وفي بوقه أكلته
دا الحب يا ناس عملوه
مافيهوش ولا لاء ولا No
اطلب بقى زي ما تطلب 
وانا اقولك I Love You

حبيبي يا يا حبيبي يا يا
اطلب عيني هتاخد حضن معاها
اؤمرني يا يا عم العالم انت
لو نجمة من السما بربش تلقاها
دا باعتلي 
موجيهات بتدمع
وانا اقول 
شكله بيتدلع
اجي اصالحه يسيب قلبي يولع
ودا لاجل الحب
في الفجر 
يصحيني من نومي
يغلبني 
في طرنيب و في كومي
بطلت عشانه الاندومي 
وده لاجل الحب
ببعتله الورد في عنوانه 
و بجيبله الجوتشي بالوانه 
فوت البادل انا علشانه 
و ده معنى الحب
دا الحب ياناس عملوه
مفيهوش ولا لاء ولا No
اطلب بقى زي ما تطلب 
وانا اقولك I Love You

أحمد سعد مروان موسى عفروتو

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