وحشتيني أوي.. رانيا فريد شوقي تحيى ذكرى ميلاد والدتها

أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي، ذكرى ميلاد والدتها بصورة مميزة من الإسكندرية أعلى كوبري استانلي، نشرتها على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: "النهاردة عيد ميلاد أمي، وحشتيني أوي أوي وكل سنة و عيدك في الجنة مع كل حبايبك انا عايشة بدعواتك و نصايحك وضحكتك اللي مابتفرقش عيني بحبك بانورعيني وعمري ودنيتي".

من جانب آخر، علقت الفنانة رانيا فريد شوقي، على مقارنة أعمال النجوم بأعمال والدها، موضحة بأن كل شخص لا يستطيع أن يكرر تجربة غيره فالزمن مختلف حتى إمكانيات السينما غير وقتنا الحالي.

وتابعت رانيا فريد شوقي، حديثها خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2" قائلة :"مينفعش حد يقارن تجربته بتجربة غيره لأن الزمن مختلف وغير من حيث السينما والإمكانيات، نجاح زمان كان أصعب ومكانش قبل كده في سوشيال ميديا والمواقع وكمية التليفزيونات، دلوقتي الناس بقت معتمدة على الدعاية من خلال السوشيال ميديا، لكن زمان كان من خلال الإيفشات والجرايد".