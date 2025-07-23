راغب علامة: خبر طلاقي من زوجتي شائعة غير صحيحة والبنت باستني وأنا مسحت مكانها

قال المطرب راغب علامة، إن معظم أغانيه باللهجة المصرية، فهو تربى على أغاني السيدة أم كلثوم وفيروز وفريدة الأطرش وصباح حيث هاجمه الجمهور اللبناني في بداية مشواره الفني كونه يغني أغاني مصرية حيث كما أن بعض الفنانين اللبنانين هاجموني أيضاً على تلك الأغاني.



وتابع راغب علامة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2"، لو كان الغناء بالمصري خيانة فأنا اتشرف بهذه الخيانة، وأنا أحب مصر للغاية فهي تجري بدمائي، والأزمة التي حدثت معي جعلتني أشاهد حب المصريين لي والوقوف بجواري، وقولت نفسي "ربنا عمل الأزمة دي علشان أشوف الحب ده من المصريين".

وأشار راغب علامة إلى أنه يتعرض للشائعات من قبل السوشيال ميديا لعل أخرها منذ ساعتين طلاقه من زوجته جيهان، ولكن هذا لم يحدث نهائياً وقرأ تلك الأخبار خلال تسوقه مع زوجته، كما أن خبر تحويله للتحقيق مع نقابة المهنة الموسيقية ومنعه من الغناء أعتقد أنه في البداية إشاعة.



وأختتم راغب علامة حديثه قائلاً: "بقالي 35 سنة بغني والمنظر اللي حصل في حفلتي الأخير بيحصل على طول معايا، الناس بتطلع وبتحضني وبتبوس عادي مفيش حاجة خارج الإطار الذوق العام، وقولت للنقيب البنت باستني في بوقي وأنا معرفهاش فعلى الاقل اللي عملته مسحت بوقي".