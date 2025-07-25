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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو | أحمد سعد : عمرو دياب نزل ألبوم مختلف وخلاني أقدم أفكار جديدة .. والتعليم العالي: 92 كلية حاسبات بمصر

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

ضياء رشوان: السادات لم يخرج من العباءة العربية في القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّه منذ عام 1948، وهو ما أسماه بالبداية الفعلية للقضية الفلسطينية، تغيرت ملامح الشعب المصري وتغيرت نظم سياسية، فقد كان هناك النظام الملكي، ثم النظام الثوري مع جمال عبد الناصر، ثم محمد أنور السادات، وصولا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أحمد سعد: عمرو دياب نزل ألبوم مختلف وخلاني أقدم أفكار جديدة
أكد الفنان احمد سعد، أن موسم الصيف هذا العام منتعش في سوق الأغاني ولم يشاهد هذا الموسم منذ أكثر من 10 أو 15 سنة، قائلا: "بقالنا مش أقل من 10 سنين تغيب عنا هذه الانتعاشة ويكون في هذا الحجم من الالبومات اللي نزلت وكلها مميزة".

التعليم العالي: 92 كلية حاسبات بمصر .. وطفرة في التخصصات الرقمية الحديثة

أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة شهدت توسعًا ملحوظًا في مجال كليات الحاسبات والمعلومات، حيث بلغ عدد الكليات 92 كلية على مستوى الجمهورية، تضم تخصصات وأقسامًا متعددة، ويصل عدد الطلاب الملتحقين بها إلى نحو 112 ألف طالب.

التصنيع الدوائي: سحب كل حقن الـRH المغشوشة من الأسواق
أعلن الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، سحب جميع حقن الـ RH المغشوشة من الأسواق وكل المتواجد حاليا مرخص وطبيعي 100%، مشيرا إلى أن هيئة الدواء والشركة الأم المصنعة للدواء نفسها هي التي أفادت بوجود عبوات مقلدة من الحقنة.

تحرك جديد من الرئيس الفرنسي بشأن موعد الاعتراف بدولة فلسطين

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه سيعلن الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: لا نُقيِّم الطلاب بالامتحان التقليدي

قال الدكتور طارق عبد الملاك، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إن الطلاب في الوقت الحالي ينتمون إلى جيل رقمي يُعرف باسم "الجيل الرقمي الأصلي" (Digital Natives)، أي أنهم وُلدوا في عصر التكنولوجيا، مما يجعل طرق التعلم التقليدية غير ملائمة لطبيعة تفكيرهم واحتياجاتهم التعليمية.

مفوض اللجنة الأمريكية: نرصد انتهاكات الحريات حول العالم بلا استثناء

أكد محمد السنوسي، مفوض اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF)، أن اللجنة تُعد هيئة فيدرالية مستقلة، تم إنشاؤها بقرار من الكونجرس الأمريكي عام 1998، وتضطلع بمهمة تقديم توصيات سياسية إلى الرئيس الأمريكي، ووزير الخارجية، وأعضاء الكونجرس بشأن أوضاع الحريات الدينية في مختلف دول العالم.

شريف عامر: نتنياهو عمره ما وقع اتفاق مع الجانب الفلسطيني طوال تاريخ عمله
أكد الإعلامي شريف عامر، أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يحكم اسرائيل كأطول رئيس وزراء في تاريخ اسرائيل حتى أكثر من بن جوريون مؤسس اسرائيل نفسه، قائلا: "نتنياهو لم يمضى أي اتفاق مع الجانب الفلسطيني طوال تاريخ عمله إلا اتفاق واحد يخص أمور مرتبطة بكيفية إدارة الأمور في الخليل".

طارق فهمي: مصر أكبر دولة داعمة للقضية الفلسطينية وحل الدولتين

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن كل المناطق الاستراتيجية التي تحيط بالدولة المصرية بها صراعات وازمات، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي حلول لأزمة ليبيا أو السودان واليمن وغيرها من الدولة التي بها صراعات. مستوطنين.

يوسف القعيد يدعو إلى مبادرة قومية لمحو الأمية في مصر

أطلق الأديب الكبير يوسف القعيد دعوة وطنية شاملة لتبني مبادرة قومية للقضاء الكامل على الأمية في مصر، مؤكدًا أن هذا الحلم يمثل بالنسبة له قضية عمر، ومطلبًا لا يقل أهمية عن أي مشروع قومي آخر، مشددًا على ضرورة استلهام التجارب الناجحة، وعلى رأسها التجربة الكوبية في ستينيات القرن الماضي.

السادات ضياء رشوان القضية الفلسطينية عمرو دياب أحمد سعد التعليم العالي

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