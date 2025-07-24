التصنيع الدوائي : سحب كل حقن الـRH المغشوشة من الأسواق

أعلن الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، سحب جميع حقن الـ RH المغشوشة من الأسواق وكل المتواجد حاليا مرخص وطبيعي 100%، مشيرا إلى أن هيئة الدواء والشركة الأم المصنعة للدواء نفسها هي التي أفادت بوجود عبوات مقلدة من الحقنة.

وأوضح محفوظ رمزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن 85% من البشر يوجد لديهم الـRH و15% فقط هم الذين يعانون من نقصانه في الجسم وحين يتم التحليل تظهر العينة سلبية، مطمئنا السيدات الحوال: "كل الحقن المغشوشة اتسحبت من السوق وكل اللي موجود أصلى".

وأشار، إلى أن منافذ بيع حقن الـRH قليلة لذلك كان من السهل سحب الدواء المغشوش سريعا وهناك أرقام تشغيلات تم عليها المشكلة وسحبت الحقن، موضحا أن المشكلة كانت في أن بعض الحقن غير مسجلة في مصر لكن أصلية ودخلت بطريقة غير شرعية، مؤكدا أن كل الحقن الحالية سليمة ومرخصة بالفعل.