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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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احذر .. في هذه الحالة لن تنفع الأدوية والمشروبات في علاج الحموضة| إليك الحل

الحموضة
الحموضة
اسماء محمد

 تعد الحموضة من المشكلات الشائعة بين الرجال والنساء.. وبالرغم من تعدد طرق علاجها بين الأدوية والوصفات الطبيعية إلا أنها احيانا لاتزول رغم كل هذه العلاجات.

يمكن أن يُفاقم التوتر أعراض ارتجاع المريء بشكل ملحوظ وفي هذه الحالة لن يجدي أى دواء أو مشروب طبيعي في علاج الحموضة.

الحموضة وارتجاع المريء أشهر مشكلات الصيام..اعرف الحل

إليك بعض تقنيات تخفيف التوتر التي قد تُساعدك في علاج الحموضة وذلك وفقا لما جاء في موقع pacehospital.


تمارين التنفس العميق

إحدى الطرق البسيطة والفعالة لتقليل التوتر هي من خلال تقنيات التنفس العميق، مثل التنفس الحجابي، والتي يمكن أن تساعد في تهدئة الجهاز العصبي وتقليل هرمونات التوتر.

التأمل واليقظة الذهنية

يمكن للممارسات التي تعزز الوعي باللحظة الحالية، مثل التأمل الذهني، أن تساعدك على فهم جسدك وعقلك بشكل أفضل، مما يسمح لك بإدارة التوتر بشكل فعال.

اليوجا

يمكن أن تساعد هذه الأشكال اللطيفة من التمارين الرياضية على استرخاء العقل والجسم، وتقليل هرمونات التوتر، بالإضافة إلى تحسين الصحة العامة، وبالتالي تخفيف أعراض ارتجاع الحمض وعلاج الحموضة.

أهمية ممارسة تمارين اليوجا للرجال يوميا

الاسترخاء العضلي التدريجي

هذه التقنية، التي تتضمن شد وإرخاء مجموعات عضلية مختلفة بشكل منهجي، يمكن أن تعزز الاسترخاء العميق وتقلل من التوتر بشكل فعال مما يساعد في علاج الحموضة.
 

الحموضة علاج الحموضة طرق علاج الحموضة ارتجاع المرئ التوتر التوتر والحموضة

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