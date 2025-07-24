الدواء: 62% من الصيدليات سجلت بمبادرة سحب المستحضرات منتهية الصلاحية

تحدث الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء عن مبادرة الهيئة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل.

وقال «رجائي»، إنها من أهم المبادرات التي تُبرز التعاون بين كل الأطراف في سوق الدواء، مشيرًا إلى أن المبادرة كانت عبارة عن تعاون بين كل الأطراف لسحب كل الأدوية منتهية الصلاحية.

العبوات منتهية الصلاحية

وأضاف: «فى البداية هيئة الدواء كانت أتاحت الفرصة لتسجيل كل العبوات منتهية الصلاحية من كل الصيدليات الموجودة فى السوق لإرتجاعها، وكان ذلك حتى 30 مايو الماضي، وبعد أن وجدت المبادرة نجاح من بعض الصيدليات وطلبت مد المهلة، وتم بالفعل مد المهلة حتي 30 يوليو الجاري».

وتابع: «تم تسجيل حوالي 62% من إجمالي الصيدليات الموجودة في محافظات الجمهورية، وتأتي على رأسها محافظة الوادي الجديد والسويس ومطروح والأقصر ودمياط والإسماعيلية حوالى 96% من الصيدليات بها قامت بالتسجيل».