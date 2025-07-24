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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«صحتك أولًا.. ماتقلقش من البديل”| حملة توعوية من إدارة الصيدلة حول استخداء الأدوية ببورسعيد.. صور

حملة توعوية لإدارة الصيدلة برعاية بورسعيد الصحية
حملة توعوية لإدارة الصيدلة برعاية بورسعيد الصحية
محمد الغزاوى

أطلق فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد حملة تثقيف دوائي تحت عنوان: “صحتك أولًا.. ماتقلقش من البديل” بإشراف ومتابعة من الدكتور احمد حسن سالم ، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد ، وانطلاقًا من استراتيجية الهيئة لرفع الوعي الدوائي وتعزيز الاستخدام الآمن للدواء، 

لرفع الوعي الدوائي بين المنتفعين حملة توعوية لإدارة الصيدلة برعاية بورسعيد الصحية

تأتي الحملة ضمن جهود الهيئة للارتقاء بمستوى الخدمة الدوائية داخل منشآت الرعاية الأولية، وحرصًا على توعية المنتفعين بأهمية الالتزام بالجرعات وسلامة استخدام البدائل والمثائل بعد الرجوع للطبيب المعالج.

وتهدف الحملة إلى نشر الوعي بين المنتفعين حول مأمونية البدائل الدوائية المعتمدة ودور الفريق الطبي في الإرشاد والمتابعة و تعزيز الثقة بين مقدمي الخدمة والمنتفعين، خاصة فيما يتعلق بالأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة و تقديم جلسات إرشادية قصيرة داخل أماكن الانتظار، باستخدام فلايرز توعوية بسيطة، مع عرض فيديوهات على شاشات العرض لتعريف المنتفعين بطرق الاستخدام السليم للأدوية.

ويُنفَّذ البرنامج من خلال فرق العمل داخل منشآت الرعاية الأولية ببورسعيد من أطباء وصيادلة ومسؤولي رضا المنتفعين، وتتم المتابعة الدورية من خلال إدارة الصيدلة.

وتمت التوعية بمراكز ووحدات الرعاية الأولية ، مركز طب أسرة على بن أبى طالب ، مركز طب أسرة بورفؤاد ثانى ، ووحدة صحة أسرة مناخ ٢  

و أكد الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، أهمية الحملة فى التوعية الدوائية وأنها جزء لا يتجزأ من جودة الرعاية الصحية الشاملة التي تقدمها الهيئة، مشددًا على أهمية تعزيز الثقة بين المنتفع والفريق الطبي، لضمان الاستخدام الآمن والفعّال للدواء، وتحقيق أعلى معدلات الرضا بين المنتفعين

بورسعيد الرعاية الصحية الدواء المنتفعين الصيدلة

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